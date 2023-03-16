Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu aynı karede: Ülkemizin bereketi ve huzuru için çalışıyoruz

Millet İttifakı'nın ortaklarından İYİ Parti lideri Meral Akşener, altılı masanın cumhurbaşkanı adayı olarak Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş isimlerini gündeme getirmiş ve siyasette sıcak günler yaşanmıştı.

Cumhurbaşkanı adayı olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun Millet İttifakı tarafından ilan edilmesinin ardından 'cumhurbaşkanı yardımcısı' formülünde altılı masanın diğer liderlerinin yanı sıra Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu isimleri de duyurulmuştu.

YAVAŞ VE İMAMOĞLU BULUŞTU

Kılıçdaroğlu'nun deprem bölgesi ziyaretlerinde yanında olan Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu, birlikte ilk çalışmalarını da yaptı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile beraber olduğu fotoğrafı, seçim sürecindeki çalışmaları için oluşturduğu yeni sosyal medya hesabından paylaştı.

"HER ŞEY ÇOK GÜZEL OLACAK"

Yavaş, seçim çalışmalarının paylaşıldığı resmi hesapta, İmamoğlu'na yer verdi. İBB Başkanı ile masada konuştuğu pozu paylaşan Yavaş, İmamoğlu'nu da etiketleyerek "Ülkemizin bereketi ve huzuru için çalışıyoruz. Her şey çok güzel olacak." ifadesini yazdı.

Ülkemizin bereketi ve huzuru için çalışıyoruz.



Her şey çok güzel olacak.@ekrem_imamoglu pic.twitter.com/3ABz05alui March 16, 2023



