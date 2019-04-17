Mansur Yavaş ve Necmettin Kesgin arasındaki alacak tespiti davasında ara karar

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın avukatlık yaptığı dönemde iş adamı Necmettin Kesgin ile arasındaki alacak tespiti davasının görülmesine devam edildi. Ankara 6. Asliye Ticaret Mahkemesindeki davaya Necmettin Kesgin’in avukatı Özgür Ilgaz, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın avukatları Abbas Ceren ve Sinen Canan Kızılkaya ile müdahil SAMAŞ vekili Salih Şanlıoğlu katıldı. Taraf avukatlarının dava dosyasına sunduğu dilekçelerin okunmasının ardından söz alan Necmettin Kesgin’in avukatı Özgür Ilgaz, müvekkilinin Mansur Yavaş’a herhangi bir borcunun olmadığının tespit edilmesi talebiyle açtıkları davanın yaklaşık 4 yıldır sürdüğünü belirterek, "Davalının Ankara 8. Ağır Ceza Mahkemesine sunmuş olduğu istinaf dilekçesinde açıkça borçlu olan kişinin SAMAŞ şirketleri olduğu ikrar edilmiştir. İkrar kesin bir delildir. Buna rağmen bu dosyanın karara çıkarılmaması hukuka aykırılık oluşturmuş ve kesin delil olmasına rağmen dosya kasten karara çıkarılmamaktadır" diye konuştu. Açılan tespit davası kapsamında dosyaya sunulan taleplere ilişkin mahkemece karar alınmış 6 müzekkerenin usulsüz bir şekilde UYAP sisteminden silindiğini iddia eden Ilgaz, müzekkerelerin silinmesi ve davalının imza örneklerinin temin edilmesi talebinin dikkate alınmamasının dosyada mahkemenin tarafsızlığını kaybetmesi sonucunu doğurduğunu söyledi. UYAP kayıtlarının silindiğini yeni öğrendiklerini belirten Ilgaz, tarafsızlığını yitirdiği gerekçesiyle mahkeme başkanı Zekiye Öztürk hakkında reddi hakim talebinde bulundu. Yavaş’ın avukatı Abbas Ceren ise, davacı tarafın taleplerine ilişkin beyanda bulunmak üzere süre istedi. Ilgaz’ın reddi hakim talebinin süresinde yapılmadığını ve yasal unsurları taşımadığını iddia eden Ceren, reddi hakim talebinin kabul edilmemesini talep etti. Görülen davadan ayrı olarak Ankara 8. Ağır Ceza Mahkemesine Kesgin aleyhine açtıkları resmi belgede sahtecilik ve dolandırıcılık davasının istinaf aşamasında olduğunu hatırlatan Abbas Ceren, "Taraflar arasında davaya konu olan senedin sahte olarak düzenlendiği ve verildiği hususu karara esas alınan maddi vaka olması sebebiyle kararın kesinleşmesi halinde mahkemeniz açısından bağlayıcı nitelik taşıyacaktır" diyerek, mahkemenin istinaf sonucunu beklemesini talep etti. Davada karşılıklı beyanların ardından ara kararı duyuran mahkeme, Ankara 8. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen resmi belgede sahtecilik ve dolandırıcılık davasının sonucunun bekletici sebep sayılmasına hükmederek, ilgili mahkemeden davanın akibetinin sorulmasına karar verdi. Davacı avukatı Özgür Ilgaz’ın reddi hakim talebini süresinde yapılmadığı gerekçesiyle reddeden mahmeke heyeti, duruşmayı 23 Ekim tarihine erteledi.

"Yüce Türk adaletine de bu noktada güveniyoruz"

Duruşma sonrası açıklamalarda bulunan Necmettin Kesgin’in avukatı Özgür Ilgaz, şunları kaydetti:

“Sahte senetle ilgili olan dava, icra mahkemesinde kesinleştikten sonra 6’ncı Ticaret Mahkemesindeki dava borçlu olmadığınızın tespitine ilişkin bir davaydı. Bu davada da adlı tıp raporu lehimize geldi. UYAP’tan bir takım imzaların silinmesi, icra mahkemesinin lehimize vermiş olduğu tazminatın engellenmesinden dolayı tedbir kararıyla, reddi hakim talebinde bulunduk. Reddi hakim talebimiz de mahkeme tarafından reddedildi. 8’nci Ağır Ceza Mahkemesinin ve bir takım Mansur Yavaş ile ilgili ceza dosyalarının incelenmesi için mahkeme ara karar oluşturdu. Ekim ayına duruşmamızı attı. Gelinen süreç şu aşamada karara çıkarılması gereken bir dosyada sürekli olarak mahkeme aleyhimize olarak karara çıkartmayıp dosyayı bekletiyor. Geldiğimiz aşamada artık yargının tarafsız bir şekilde kim olduğuna bakılmaksızın, yargı önünde kim olduğuna bakılmaksızın, herkesin eşit olduğu ilkesi de gözetilerek dosyamızın karara çıkarılması için biz elimizden geleni yapıyoruz. Yüce Türk adaletine de bu noktada güveniyoruz.”

Davanın geçmişi hakkında bilgi veren Ilgaz, "Sahte senetle ilgili icra mahkemesinde imzaya itiraz davasını açtığımızda, bu dava Jandarma Kriminal’de bilirkişi raporları alındı, lehimize çıktı. Yargıtay incelemesinden de geçti, kesinleşti. Akabinde bizim burada açmış olduğumuz dava süreç olarak başladı. İlk olarak bu mahkeme, Mansur Yavaş’ın da imza örneklerinin alınmasıyla ilgili müzekkere alındı. Ancak bu müzekkereler UYAP’tan silindi. İmza örnekleri alınmadan, benim müvekkilimin imza örnekleri alınarak Adlı Tıp Kurumuna gönderildi. Adli tıptan da bu senetle ilgili imzalar benim müvekkilime ait çıkmadı. Akabinde biz karar bekliyorduk, sonrasında 8’nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından müvekkilim hakkında dava açıldı. Daha sonrasında 8’nci Ağır Cezada açılan dava mahkeme yeteri tarafından bekletici mesele yapıldı. 8’nci Ağır Ceza Mahkemesindeki davamız da 10’ncu Ceza Dairesinde şu an incelemede, onda da müvekkilim lehine karar çıkacağını, kararın bozulacağını tahmin ediyoruz. Buradaki 6’ncı Ticaret Mahkemesi de, 8’nci Ağır Ceza Mahkemesinin kararını bekliyor” şeklinde konuştu.

Avukat Özgür Ilgaz, UYAP’tan Mansur Yavaş’ın imza örneklerinin alınmasına ilişkin taleplerinin yer aldığı belgelerin silinmesinin rutinin dışında bir işlem olduğunun altını çizdi.

