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Mansur Yavaş, Yakupabdal Seçim İletişim Merkezi'ni açtı

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.02.2019 14:17 | Son Güncelleme

CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş: - "Kanal Ankara Projesi ile Yakupabdal'ın kaderi değişecek"

CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, partisinin Yakupabdal Seçim İletişim Merkezi'ni açtı.

Yavaş, açılış töreninde yaptığı konuşmada, başkentlilerin kolay ulaşabileceği bir belediye olmak istediklerini söyledi.

Yakupabdal'daki imar sorununa değinen Yavaş, "Sizlerin mallarını, gayrimenkullerinizi başkasının elinizden almasına izin vermeden imarı bir an önce tamamıyla bitireceğiz." dedi.

Yavaş, "Kanal Ankara Projesi ile Yakupabdal'ın kaderi değişecek." ifadesini kullandı.

- "İmarın bir an önce yapılması gerekiyor"

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen ise ilçenin her yerine aynı hizmeti götürmek istediklerini ancak imar sorunu nedeniyle Yakupabdal'da daha fazlasının yapamadıklarını vurguladı.

Yakupabdal'ın kaderinin 31 Mart'ta değişeceğini belirten Taşdelen "Gaziosmanpaşa, Çayyolu nasılsa Yakupabdal da öyle olsun istiyoruz. Bunun için de önce imarın yapılması gerekiyor." diye konuştu.

Konuşmaların ardından seçim iletişim merkezinin açılışı gerçekleştirildi.

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