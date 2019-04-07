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Mansur Yavaş, yarın mazbatasını alıyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.04.2019 23:07 | Son Güncelleme

ANKARA'da resmi olmayan  sonuçlara göre seçimi önde tamamlayan Millet İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş'ın yarın mazbatasını alacağı bildirildi.

ANKARA, (DHA)- ANKARA'da resmi olmayan sonuçlara göre seçimi önde tamamlayan Millet İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş'ın yarın mazbatasını alacağı bildirildi.
Millet İttifakı'nın CHP'li adayı Mansur Yavaş'ın basın birimden yapılan yazılı açıklamaya göre; Mansur Yavaş'ın yarın saat 11.00'da mazbatasını alacağı bildirildi. Açıklamada, Yavaş'ın daha sonra Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne geçerek devir teslim törenine katılacağı, ardından Anıtkabir'i ziyaret edeceği belirtildi. Mansur Yavaş, 16.30'da ise belediye önünde vatandaşlara seslenecek.
Ankara'da seçim sonrası AK Parti İl Başkanlığı tarafından yapılan itiraz sonrası, bazı ilçelerde geçersiz oylar yeniden sayılmıştı.

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