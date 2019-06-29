Mansur Yavaş: Yetki belediye başkanında

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, şirket yöneticilerinin atanmasındaki yetki tartışmalarıyla ilgili, "Kanun açık, burada yetki tartışması falan yaşanmıyor. Duyuyorum ki; bu yetkinin belediye meclisi üyelerine verilmesi için kanun taslağı hazırlıyorlar. Bu taslak hazırlandığına göre demek ki yetki belediye başkanında

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara Kent Konseyi Genel Kurulu toplantısı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Başkan Yavaş, şirket yöneticilerinin atanması ve şirketlerin yönetimine ilişkin yetki tartışmalarıyla ilgili, "Bunlar siyasi kararlar. Ticaret İl Sicil Müdürlüğü’ne görüş sorulduğu zaman, 'yetki belediye başkanınındır' demişti. Kanun açık, burada yetki tartışması falan yaşanmıyor. Duyuyorum ki; bu yetkinin belediye meclisi üyelerine verilmesi için kanun taslağı hazırlıyorlar. Bu taslak hazırlandığına göre demek ki yetki belediye başkanında. Bu yetki yıllardır belediye başkanında" dedi.

'HERKES DEMOKRASİYE SAYGI DUYMALI'

Başkan Yavaş, 2 gün önce bir gazetede AŞTİ ile ilgili belediyeyi eleştiren bir yazı çıktığını, yazıdaki eleştirilerin haklı olduğunu belirterek, "Oranın yönetimi BUGSAŞ'ta, henüz bir genel kurul yapmadık. Peki biz genel kurul yapmadığımıza göre aksaklıklardan kim sorumlu? Eski yönetim sorumlu. Demek ki yetki belediye meclis üyelerinde, muhalif olanlar yönetime geçerse oradaki aksaklık belediye başkanına kalacak. Cumhurbaşkanı’nın sürekli söylediği 'davul başkasının, tokmak başkasının' dediği şey budur. Hizmet iyi yapılmadığı için para vermediğim zaman oradaki işçiler paralarını alamayacak. Bizi 'işçilerin ikramiyelerini ödemedi' diye eleştiriyorlar. O işçiler şirketlerin işçileri, ödesin o zaman yönetim kurulu üyeleri. O yüzden bu konuşmalar ve hazırlandığı söylenen yeni kanun tasarısı hep krizlere yol açacak şeylerdir. Bence herkes demokrasiye saygı duymalı, yıllardır nasıl yapılıyorsa öyle devam etmeli" diye konuştu.