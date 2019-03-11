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Mansur Yavaş: Yine ellerine yüzlerine bulaşacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.03.2019 15:21 | Son Güncelleme

Millet İttifakı'nın CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, sahte senetle icra takibi yaptığı iddialarına yarın basın toplantısında cevap vereceğini söyledi.

Millet İttifakı'nın CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, sahte senetle icra takibi yaptığı iddialarına yarın basın toplantısında cevap vereceğini söyledi. Yavaş, "Bu haberler aslında aralık ayında yayınlandı, bütün gazetelere de gönderildi. O zaman rağbet etmediler. Ancak anketlerde ara açıldıkça tekrar ısıtıp önümüze getirdiler. Yine ellerine yüzlerine bulaşacak" dedi.

Mansur Yavaş, seçim çalışmaları kapsamında Altındağ'da Yeni Ziraat Mahallesi'nde taksici esnafıyla bir araya geldi. Yavaş, hakkında, 'sahte senetle icra takibi yaptığı gerekçesiyle kötü niyet tazminatı ve para cezası' hükmü verildiği iddialarıyla ilgili basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Mansur Yavaş, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları ve hakkındaki iddialara yarın düzenleyeceği basın toplantısında cevap vereceğini söyleyerek şöyle konuştu:

"Kirli siyasetin kimseye yaramayacağın sürekli söylüyorum. Kirli siyaseti yapanlara da şunu diyorum; Elinize yüzünüze bulaşır. Daha önce biliyorsunuz, taksiciler beni çok seviyor, 'Taksicileri Kızılay'a sokmayacak' diye yalan söylediler. Ağzımdan öyle bir cümle çıkmadı. Ankara'nın civarındaki belediyeler, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlandıktan sonra çok büyük zulüm çektiler, kimseye ulaşamadılar. Bana sahip çıktıkları için 'Makedonyalı' dediler. O yetmedi, önce duvarlara 'Yavaş yavaş devrim' yazdılar, şikayet ettik. O da yetmedi 'Her biji Mansur' diye Kürtçe yazı yazdılar, terörle ilişkilendirmek istediler, geçmişimiz belli olmasına rağmen. O yakalandı, belediye personeli çıktı. Bu haberler de aslında aralık ayında yayınlandı, bütün gazetelere de gönderildi. O zaman rağbet etmediler. Ancak anketlerde ara açıldıkça tekrar ısıtıp önümüze getirdiler. Hep ikaz ettim onları, 'Bizi terörle ilişkilendiremezsiniz' dedim. Yine ikaz ettim aslında 'Bu işlere girmeyin elinizde patlar' diye; ama yarın geniş bir açıklama ile yine ellerine yüzlerine bulaşacak."

Görüntü dökümü

Yavaş'ın açıklaması

-Detaylar

Selen YALAZ- Haluk KARAASLAN/ANKARA, (DHA)-

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