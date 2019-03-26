Mansur Yavaş’a CHP’den şok tepki

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Başdanışmanı Cengiz Topel Yıldırım, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yavaş’ın adının karıştığı sahte senet skandalının kabul edilemez olduğunu söyledi.

CHP’nin sahte senetle icra takibi yapmaktan ceza alan Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, ana muhalefet partisini ikiye böldü. Mansur Yavaş’ın karıştığı olaylarla ilgili Takvim gazetesine konuşan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun Başdanışmanı ve Kurultay Delegesi Cengiz Topel Yıldırım, “Mansur beyin çektiği mesajları görüyoruz. Üç kuruş para için ne hallere düştüğünü de gördük. Bu mesajlara bakınca işin vahameti daha iyi anlaşılıyor. Bu tür mesajlar bizim Ankara’ya çıkardığımız adayın karakterinin bir özetidir. Çok üzgünüm. Keşke bu mesajları görmeseydik” dedi.

“Mazlumsan anlat”

Yavaş’ın skandal ortaya çıktıktan sonra sürekli mağdur edebiyatı yaptığını ancak tatmin edici bir açıklama da yapamadığını vurgulayan Yıldırım şöyle devam etti:

“15 gündür bu konu konuşuluyor. Ben de bekliyorum ki, Mansur Bey çıkacak ‘Böyle bir şey yok’ diye milletin gözünün içine baka baka anlatacak. Eğer sen mazlumsan, mağdursan sesini daha çok çıkarman lazım. Halk TV’ye çık, KRT’ye çık anlat. Bunu yapmıyor. Onun yerine ‘mağdurum’ diye geziniyor.

İşin içinde sahtecilik var, senet var, tahsilatçılık var diyorlar. Yetmiyor Yargıtay’da iş takipçiliğinden bahsediyorlar. Bu iddialara karşı bizim arkadaşlar ne diyor? ‘Bize iftira attılar, masumuz, adam sahtekar’ diyorlar. Bunu söylediğinizde halkın ve CHP seçmeninin vicdanı tatmin olmuyor. Adam şizofrenmiş, sapıkmış Adamın ne olduğunun bir önemi yok. Adamın günahları senin günahlarını affettirmez.”