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Mansur Yavaş'a 'hayırlı olsun' ziyaretleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2019 11:37 | Son Güncelleme

Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima, ABD Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Jeffrey M. Hovenier, Viyana Belediye Başkan Yardımcısı Aslıhan Bozatemur ve Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan'ın aralarında bulunduğu heyetler, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a tebrik ziyaretinde bulundu - Mansur Yavaş: - "Ankara'da toplu taşımada raylı sistemleri, yani metroları çoğaltacağız. Biz bunu 5 yılda gerçekleştirmeye çalışacağız"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Ankara'da toplu taşımada raylı sistemleri, yani metroları çoğaltacağız. Biz bunu 5 yılda gerçekleştirmeye çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre Mansur Yavaş, kendisini tebrik etmeye gelen Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima, ABD Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Jeffrey M. Hovenier, Viyana Belediye Başkan Yardımcısı Aslıhan Bozatemur, Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan ve yönetim kurulu üyeleri ile Ankara Hukuk Fakültesi Mezunları Derneği Başkanı Yıldırım Ak ve beraberindeki heyetle makamında ayrı ayrı bir araya geldi.

Hovenier, ABD hükümetinin tebrik mesajını Yavaş'a iletti.

Yavaş, Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Miyajima'nin ziyaretinde, "Japonya-Türkiye arasındaki dostluk ilişkilerinin daha da gelişmesi için sizinle çalışmak isteriz." dedi.

Miyajima ise iki ülke arasındaki dostluğun tarihi geçmişe sahip olduğuna işaret ederek "Ankara'nın güzelliklerini kendi ülkemizde tanıtmak için birçok etkinlik düzenliyoruz. Bu etkinliklere ve festivallere devam etmek istiyoruz. Ayrıca iki ülke arasındaki sanayi, turizm alanlarında da iş birliğinin geliştirilmesi için sizlerin katkısının yanı sıra birlikte de çalışmak istiyoruz." diye konuştu.

- "Metroları çoğaltacağız"

Ankara Büyükşehir Belediyesine yeni bir yönetim anlayışını hakim kılacaklarını vurgulayan Yavaş, şu ifadeleri kullandı:

"25 yıldır hüküm süren bir belediyecilik anlayışı vardı. Bundan sonra hem belediyecilik hizmetleri açısından hem de kentin ihtiyaçları konusundaki öncelikler konusunda farklı bir yönetim şeklimiz ve anlayışımız olacak. Örneğin Ankara'da toplu taşımada raylı sistemleri yani metroları çoğaltacağız. Biz bunu 5 yılda gerçekleştirmeye çalışacağız."

Viyana Belediyesinin Türk asıllı Başkan Yardımcısı Aslıhan Bozatemur ile de görüşen Yavaş, "Akıllı Ankara Projesi"nin geliştirilmesi için ortak çalışma yapmaktan memnuniyet duyacaklarını söyledi.

İki ülke arasında 4 yılda bir yenilenen "Kardeş Şehir Anlaşması" olduğunu hatırlatan Bozatemur ise "İki belediye arasındaki bu anlaşmayı yenilemek istiyoruz. Viyana son 10 yıldır en yaşanabilir kent olarak seçiliyor. Viyana ayrıca 'en akıllı' ve 'örnek şehir' seçildi. Biz de sizlerle karşılıklı olarak bilgi ve deneyimlerimizi paylaşmak isteriz." değerlendirmesinde bulundu.

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