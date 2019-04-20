Mansur Yavaş'a 'hayırlı olsun' ziyaretleri

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Ankara'da toplu taşımada raylı sistemleri, yani metroları çoğaltacağız. Biz bunu 5 yılda gerçekleştirmeye çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre Mansur Yavaş, kendisini tebrik etmeye gelen Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima, ABD Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Jeffrey M. Hovenier, Viyana Belediye Başkan Yardımcısı Aslıhan Bozatemur, Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan ve yönetim kurulu üyeleri ile Ankara Hukuk Fakültesi Mezunları Derneği Başkanı Yıldırım Ak ve beraberindeki heyetle makamında ayrı ayrı bir araya geldi.

Hovenier, ABD hükümetinin tebrik mesajını Yavaş'a iletti.

Yavaş, Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Miyajima'nin ziyaretinde, "Japonya-Türkiye arasındaki dostluk ilişkilerinin daha da gelişmesi için sizinle çalışmak isteriz." dedi.

Miyajima ise iki ülke arasındaki dostluğun tarihi geçmişe sahip olduğuna işaret ederek "Ankara'nın güzelliklerini kendi ülkemizde tanıtmak için birçok etkinlik düzenliyoruz. Bu etkinliklere ve festivallere devam etmek istiyoruz. Ayrıca iki ülke arasındaki sanayi, turizm alanlarında da iş birliğinin geliştirilmesi için sizlerin katkısının yanı sıra birlikte de çalışmak istiyoruz." diye konuştu.