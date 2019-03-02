HABER

Mansur Yavaş’a saldırı ihbarı alındığı iddiaları asılsız

YAŞAM HABERLERİ  | 02.03.2019 16:56 | Son Güncelleme

Ankara Valiliği, CHP’nin Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Mansur Yavaş’a yönelik saldırı ihbarı alındığına dair çıkan iddialar üzerine açıklama yaptı.CHP’nin Ankara Büyükşehit Belediye Başkanı Adayı Mansur Yavaş’a saldırı planlandığına dair ihbar alındığı iddiaları hakkında Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:"Çeşitli iletişim ve sosyal medya mecralarında ’Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Mansur Yavaş’ın tehdit edildiği ve bu nedenle koruma tedbirlerinin artırıldığı’ yönünde paylaşımlar yapıldığı görülmektedir.

Ankara Valiliği, CHP’nin Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Mansur Yavaş’a yönelik saldırı ihbarı alındığına dair çıkan iddialar üzerine açıklama yaptı.
CHP’nin Ankara Büyükşehit Belediye Başkanı Adayı Mansur Yavaş’a saldırı planlandığına dair ihbar alındığı iddiaları hakkında Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Çeşitli iletişim ve sosyal medya mecralarında ’Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Mansur Yavaş’ın tehdit edildiği ve bu nedenle koruma tedbirlerinin artırıldığı’ yönünde paylaşımlar yapıldığı görülmektedir. Söz konusu iddialarla ilgili olarak güvenlik birimlerimize yapılan herhangi bir müracaat, ihbar veya duyum bulunmamaktadır. 31 Mart 2019 tarihinde gerçekleştirilecek Mahalli İdareler Genel Seçimleri’ne ilişkin genel güvenlik tedbirleri ile adaylara yönelik gerekli tedbirler ilgili güvenlik birimleri tarafından alınmaktadır."

Tüyler ürperten anlar! Bahçedeki garip sesleri duydular, oraya bakınca şoke oldularTüyler ürperten anlar! Bahçedeki garip sesleri duydular, oraya bakınca şoke oldular
Van'da 10 bin 520 paket kaçak sigara ele geçirildiVan'da 10 bin 520 paket kaçak sigara ele geçirildi
Denizli'de FETÖ'nün 'büyük bölgecileri' yakalandıDenizli'de FETÖ'nün 'büyük bölgecileri' yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Türk kadınlarını aşağılayan paylaşım!

Türk kadınlarını aşağılayan paylaşım!

Başkana şok! Bir grup geçici hükümet kurduğunu ilan etti

Başkana şok! Bir grup geçici hükümet kurduğunu ilan etti

Engin Altan Düzyatan'ın elleri sosyal medyada olay oldu

Engin Altan Düzyatan'ın elleri sosyal medyada olay oldu

Erdoğan: İki büyük müjde vermek istiyorum

Erdoğan: İki büyük müjde vermek istiyorum

81 ilde eş zamanlı operasyon! 2 bin 612 kişi yakalandı

81 ilde eş zamanlı operasyon! 2 bin 612 kişi yakalandı

Yerli uçak müjdesi! Tarih belli oldu

Yerli uçak müjdesi! Tarih belli oldu

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Mezarlıkta korkutan görüntü! 'Tanımadığımız mezarlar da var...'

Mezarlıkta korkutan görüntü! 'Tanımadığımız mezarlar da var...'

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Eşi yokken evine gelen adamı av tüfeğiyle öldürdü

Eşi yokken evine gelen adamı av tüfeğiyle öldürdü

Kızını hamile bırakan babaya 30 yıl hapis cezası

Kızını hamile bırakan babaya 30 yıl hapis cezası

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sivas'taki 'Delik Tepe'nin gizemi!

Sivas'taki 'Delik Tepe'nin gizemi!

Günün en acı karesi! Teneşire bırakılan bebek toprağa verildi

Günün en acı karesi! Mezar başına 'ÇP 51' yazıldı

Bursa'da iğrenç olay! Hemşireyi odasına çağırıp taciz etti

Bursa'da iğrenç olay! Hemşireyi odasına çağırıp...

Üvey kızına işkence iddiasıyla tutuklandı

Üvey kızına işkence iddiasıyla tutuklandı

Sosyal medyada tanıştığı kıza cinsel istismarda bulundu

Sosyal medyada tanıştığı kıza cinsel istismarda bulundu

Mezarlıkta korkutan görüntü! 'Tanımadığımız mezarlar da var, söylenti vardı...'

Mezarlıkta korkutan görüntü! 'Tanımadığımız mezarlar da var...'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.