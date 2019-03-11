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"Mansur Yavaş'a yönelik çamur atma girişimi"

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.03.2019 20:29 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun: - "Yerel seçimler yaklaştıkça AKP sözcüleri kaybetme korkularını yalanlarla, provokatif açıklamalarla dışa vuruyor. Mansur Yavaş'a yönelik son çamur atma girişimi de bu kampanyanın bir parçasıdır"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Yerel seçimler yaklaştıkça AKP sözcüleri kaybetme korkularını yalanlarla, provokatif açıklamalarla dışa vuruyor. Mansur Yavaş'a yönelik son çamur atma girişimi de bu kampanyanın bir parçasıdır." ifadesini kullandı.

Seyit Torun, yazılı açıklamasında, 31 Mart'ta yapılacak seçim öncesi CHP'li adaylara karşı genel bir karalama kampanyası başlatıldığını belirtti.

Torun, "Yerel seçimler yaklaştıkça AKP sözcüleri kaybetme korkularını yalanlarla, provokatif açıklamalarla dışa vuruyor. Mansur Yavaş'a yönelik son çamur atma girişimi de bu kampanyanın bir parçasıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Seçmenleri kimliklerine, kültürlerine göre ayrıştırıp "vatansever seçmen-hain seçmen" kutuplaşmalarına başvurulduğunu savunan Torun, şunları kaydetti:

"Devletin bütün olanaklarını arkalarına alarak şehirlerin meydanlarını, direklerini, duvarlarını kendilerinden olmayanlara kapatıyorlar. Televizyonları, gazeteleri parayla, korkuyla kendi propagandalarını yapmaya zorluyorlar. Milletvekillerimizi ifade etmedikleri, kastetmedikleri görüşlerle suçluyor, medyalarından ahlaksız yalanlarla kampanya yürütüyorlar. Adaylarımızın geçmişlerini, kimliklerini yalan haberlerle servis edip, onları kirletmeye çalışıyorlar.

Kadınlar Gününü barış içinde kutlamaya çalışanları polis baskısıyla eziyorlar. Polisler ezan okunurken kadınlara küfürlerle, gazla saldırırken kadınların gösterdiği tepkiyi 'ezana protesto' yalanına çeviriyorlar. Gezi olaylarını bahane ederek sivil topluma korku salıyor, çevrecileri, engellileri, çocuk hakları, kadın hakları, şehir hakları savunucularını susturmaya, yurttaşları sivil toplumdan uzaklaştırmaya çalışıyorlar."

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CHP CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun

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