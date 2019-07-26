Mansur Yavaş'ın Başdanışmanı Avcı'nın baba acısı

Selçuk BAŞAR/SÜRMENE(Trabzon), (DHA)- TRABZON'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın Başdanışmanı Servet Avcı’nın babası Ahmet Avcı(82), Sürmene ilçesinde toprağa verildi. Cenazeye katılan Mansur Yavaş, Avcı ve ailesine taziyede bulundu.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Başdanışmanı ve Yeniçağ Gazetesi Yazarı Servet Avcı'nın babası Ahmet Avcı, Trabzon'da tedavi gördüğü Kaşüstü Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dün öğle saatlerinde hayatını kaybetti. Ahmet Avcı için bugün Sürmene ilçesi Yeniay Mahallesi'ndeki Baştımar Camii'nde cenaze töreni düzenledi.

Cenazeye, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile Avcı ailesi ve yakınları katıldı.

Mansur Yavaş, Servet Avcı ile ailesine taziyede bulundu.

Ahmet Avcı, cuma namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Baştımar Köyü'ndeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

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