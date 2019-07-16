Mansur Yavaş'ın ilk 100 günü

İşte Yavaş’ın ilk 100 gününün bilançosu.Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına 31 Mart'ta seçilmesinin ardından mazbatasını 8 Nisan'da alan Mansur Yavaş, görevinin ilk 100 gününde daha çok şeffaf belediyecilik, tasarruf ve çevre düzenlemeleri gibi konulara odaklandı. Yavaş, uzun vadede ulaşım ve altyapı ile istihdamla ilgili sorunları çözmeyi vaat ediyor. 1999-2009 yılları arasında Ankara'nın Beypazarı ilçesinin belediye başkanlığını yaparak ilçenin turizme açılması yönünde çalışmalar yürüten Yavaş, 2014 yılında Ankara Belediye Başkanlığına aday olmuş ancak seçimi kıl payı kaybetmişti. Ülkücü kökenli Yavaş, 31 Mart seçimlerinde ise yüzde 50,61'lik oy oranı ile belediye başkanı seçildi. Yavaş, görevinin ilk 100 gününü DW Türkçe'ye, "Seçim öncesi, öncelikle yönetim anlayışını değiştireceğimizi söylemiştik. Şimdi bunu uyguluyoruz” sözleriyle değerlendirdi. "AK Partili çoğunluk beni rahatsız etmiyor” Yavaş'ın başkanlık ettiği Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nin çoğunluğu İstanbul'daki gibi AKP'li üyelerde. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni seçilen başkanlar için “topal ördek” benzetmesinde bulunduğu bu durumun, kent için önemli kararların alınmasında kritik rol oynadığını söylemek mümkün. Ancak olası engellerin zaman zaman idari yargıya başvurmak suretiyle aşıldığını da unutmamak gerekiyor.

Belediye Meclisi'nin ilk toplantısında görevini "siyaset alanı” olarak görmeyeceğini ve bütün üyelerle uyum içinde çalışmak istediğini belirten Yavaş'ın karşı karşıya kaldığı ilk sorun, belediye şirketlerine atama yetkisinin başkandan alınarak meclise verilme girişimi oldu. Yavaş bu yetkinin kendisinden alınmasını ilk etapta yargı yoluyla engellemeyi başarmış olsa da, önümüzdeki dönemde bununla ilgili yapılacak bir yasa değişikliği yeni başkan için potansiyel risk oluşturuyor. Çoğunluğu AKP'li olan bir meclis ile çalışmayı Yavaş DW Türkçe'ye şöyle anlatıyor: "Meclis toplantılarının ilk gününden beri söylediğim bir şey var; çoğunluğun AK Parti'de olması beni hiç rahatsız etmiyor. Meclisin ve üyelerinin amacı Ankara'ya ihtiyaçları doğrultusunda hizmet etmek. Amaç Ankara'ya hizmet etmek olduğu için hiçbir partinin meclis üyesinin karar alınırken kasten engel olmaya çalışmayacağına inanmak istiyorum.” Başkanlığının ilk zamanlarında "bugüne kadar görülmemiş uygulamaların” önlerine getirildiğini belirten Yavaş, "Biz bunların tekrar edilmemesini umuyoruz” ifadesini kullanarak uzlaşıya açık ama aynı zamanda temkinli bir çizgi takip edeceği mesajını veriyor.

İlk 100 günde neler yapıldı? Peki Mansur Yavaş, göreve geldiğinden bu yana ne adımlar attı? Yavaş'ın belediye başkanlığının ilk 100 gününde atılan adımların bir kısmını şu şekilde sıralamak mümkün: -“Şeffaf belediyecilik” hedefi doğrultusunda Belediye Meclis toplantıları ve ihaleler vatandaşların da izleyebilmesi için canlı yayınlanmaya başlandı. Bu çerçevede 24 Haziran'da Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün düzenlediği çelik boru ihalesini sosyal medyadan canlı olarak 400 bin kişi takip etti. -Belediyenin ihalelerinin bundan sonra yine belediyenin kendisi tarafından yapılarak yolsuzlukların önlenmesi amacıyla belediye şirketlerinin çoğunun tasfiyesi istendi. -Belediyede tasarruf dönemi başlatılarak ilk etapta makam araçları dahil belediye araçlarının sayısının düşürülmesine başlandı. Önümüzdeki günlerde yapılacak ihalede kiralık araç sayısında da yüzlerce aracı kapsayacak olan bir tasarrufa gidilmesinin planlandığı öğrenildi. Yavaş yine aynı amaçla Rusya'ya yaptığı resmi ziyarette belediyeden harcırah talep etmedi.

-Yavaş kendi makam aracı da dahil olmak üzere polis, itfaiye, zabıta gibi zorunlu araçlar dışındaki belediye araçlarından çakar lambalarını söktürdü. -Seçim öncesi verilen vaatler kapsamında öğrencilere su ve atık tarifelerinde yüzde 50 indirim sağlandı. -Geçmiş dönemlerde eleştiri konusu olan Ankara belediyesinin asfalt katılım paylarını ödemeyenlerin tapularına konulan şerhler kaldırıldı. -Dini bayramların yanı sıra milli bayramlarda da toplu taşıma ücretsiz oldu. -13 sokak köpeğinin zehirlenerek öldürülmesinin ardından belediye, tarihinde ilk kez, konuyla ilgili açılan davaya müdahil oldu. Sokak hayvanları için çalıştay düzenlendi. Kadın çalıştayının da yakında düzenlenmesi bekleniyor. -Ankaralıların zaman zaman şikayetlerinin arttığı özel halk otobüsleri ile ilgili adımlar atılarak, vergi gelirlerinde kaçak olmaması için diğer ulaşım araçlarında kullanılan Ankara Kart uygulamasına geçildi. -Uluslararası fuar alanı çalışmaları devam ederken, başta havaalanına olmak üzere yeni metro hatları için finansman arayışına çıkıldı.

-Yavaş yayımladığı genelgeyle fotoğraf ve resimlerinin belediye merkez bina ve tüm birimlerde asılmasını yasakladı. -Büyükşehir belediyesi yemekhanesinde yeni düzenlemeye gidilerek, daire başkanları, müfettişler, müdür ve meclis üyelerinin kullandığı özel servis bölümü kaldırıldı. Yavaş'ın ilk 100 gününe Gökçek'in mirası Yavaş'ın belediye başkanlığının ilk aylarında şehri 23 yıl boyunca yöneten eski belediye başkanı Melih Gökçek'in dönemiyle ilgili ayrıntılar ve yaşanan polemikler de kamuoyunun yakından takip ettiği gündem maddelerinden biri oldu. Belediye Meclisi'nin Haziran ayı toplantılarına belediye depolarında bulunan ithal ağaçlar damgasını vurdu. Yavaş, depolarda Gökçek döneminde tanesi 26 bin 500 TL artı KDV bedeliyle satın alınan ithal ağaçlar bulunduğunu açıklayarak, bunların uygun yerlere dikileceğini kaydetti. Yavaş'ın ilk aylarında Gökçek ile ilgili yaşanan bir başka polemik de zırhlı cip konusu oldu. Belediyeye ait olan ancak Gökçek tarafından kullanıldığı tespit edilen zırhlı cip iade edildi ve satışı gerçekleşene kadar maddi durumu iyi olmayan çiftlerin düğünlerinde kullanılması kararlaştırıldı.