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Mansur Yavaş'ın "tehdit edildiği" iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.03.2019 17:04 | Son Güncelleme

Ankara Valiliğinden "CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yavaş'ın tehdit edildiği ve koruma tedbirlerinin artırıldığı" yönündeki iddialarla ilgili ihbar veya duyumun olmadığı bildirildi

Ankara Valiliğinden "CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş'ın tehdit edildiği ve bu nedenle koruma tedbirlerinin artırıldığı" yönündeki iddialarla ilgili ihbar veya duyumun bulunmadığı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş'ın tehdit edildiği" iddiaları hatırlatıldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Söz konusu iddialarla ilgili olarak güvenlik birimlerimize yapılan herhangi bir müracaat, ihbar veya duyum bulunmamaktadır. 31 Mart 2019 tarihinde gerçekleştirilecek Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin genel güvenlik tedbirleri ile adaylara yönelik gerekli tedbirler ilgili güvenlik birimleri tarafından alınmaktadır."

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Ankara Valiliği CHP Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Mansur Yavaş seçim2019

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