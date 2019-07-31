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Mansur Yavaş’tan 100 gün bilançosu

31.07.2019 21:23 | Son Güncelleme

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, 100 günlük görev dönemindeki belediye bütçesi, gelir ve giderler, borçlar, gerçekleştirilen icraat ve personel hareketlerini içeren bilgileri kamuoyuyla paylaştı.

Mansur Yavaş’tan 100 gün bilançosu

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, görevdeki 100 gününde gerçekleştirdiği icraatın bilançosunu çıkardı. Yavaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda, israfla mücadelenin sonuç verdiğini belirterek bütçeyle ilgili rakamlara yer verdi.

Mansur Yavaş, 8 Nisan-16 Temmuz tarihleri arasında 1 milyar 244 milyon 954 bin 189 lira bütçe geliri tahsil ettiklerini kaydederek, bütçe giderlerini de 1 milyar 108 milyon 374 bin 787 lira olarak açıkladı. 100 günde 136 milyon 579 bin 402 lira bütçe kazanımı sağlandığını belirten Yavaş, söz konusu dönemde bankadaki nakit mevcudun da 160 milyon 401 bin 372 lira artırıldığını kaydetti.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı, kısa dönem alacaklardan yapılan tahsiller ve ödenmeye başlanan kısa dönem borçlar sonucunda borçların 24 milyon 271 bin 956 lira azaldığını da belirtti.

Ankara Büyükşehir Belediyesinin yayınladığı 60 sayfalık "100 Gün" raporunda da "Yönetim Anlayışımız", "Mali Durum", "İnsan Kaynakları" ve "Büyükşehir İş Başında" başlıkları altında ayrıntılı bilgi ve tablolara yer verildi.

DW/BK,BÜ

© Deutsche Welle Türkçe

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