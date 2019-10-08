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Mansur Yavaş'tan ABD Başkanı Trump'a tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.10.2019 20:48 | Son Güncelleme

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş: - "Bizler, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi üyeleri olarak diyoruz ki Türkiye'yi hadsiz bir şekilde tehdit etmeye hiç kimsenin hakkı yoktur. Türkiye'nin kimseden korkacak hali de yoktur"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Bizler, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi üyeleri olarak diyoruz ki Türkiye'yi hadsiz bir şekilde tehdit etmeye hiç kimsenin hakkı yoktur. Türkiye'nin kimseden korkacak hali de yoktur." dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi ekim ayı ikinci oturumu, Yavaş başkanlığında yapıldı. Oturumda, meclise sunulan başkanlık yazıları içerisinde yer alan öğrencilere ücretsiz çorba dağıtımı, Belediyenin Kadın Konukevlerinde kalan kadınlar ve çocuklara verilen yardım ücretlerinin artırılması, AŞTİ'deki tuvaletlerle ilgili tüm iş ve işlemleri EGO Genel Müdürlüğü tarafından yapılması ve ASKİ'ye projelerinde kullanmak üzere 350 milyon lira kredi alınması maddeleri görüşüldü.

- "Türkiye'nin kimseden korkacak hali de yoktur"

Önergelerin oylanmasından önce bir konuşma yapan Yavaş, ABD Başkanı Donald Trump'ın dün akşamki Türkiye'ye yönelik Twitter mesajlarına tepki gösterdi. Yavaş, şöyle konuştu:

"Türkiye devletini muhatap aldı ve hedefine koydu. Bizler Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi üyeleri olarak diyoruz ki Türkiye'yi hadsiz bir şekilde tehdit etmeye hiç kimsenin hakkı yoktur. Türkiye'nin kimseden korkacak hali de yoktur. Çünkü Türkiye bildiğiniz gibi böyle zor dönemlerde kurtuluş harbinden daha öncesinde ve daha sonrasında bir ve beraber olmasını her zaman göstermiştir. Bir ve beraber olarak içerisinde en ufak bir muhalif ses çıkmadan eğer yapabilecekleri bir şey var ise Türkiye devletine karşı Türkiye'deki 82 milyon ferdin tümünün karşısında olduğunu bilmesini isteriz. Trump'ı saygı göstermeye davet ediyoruz."

Meclis'in dünkü oturumda bazı çalışanlarının işten çıkarıldığı iddiasına ilişkin yaşanan tartışmalardan dolayı Yavaş ve Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi Birinci Başkanvekili Fatih Ünal, karşılıklı olarak özür diledi.

Yavaş daha sonra Kazakistan'daki planlamış çalışmaları nedeniyle meclisin üç ve dördüncü oturumuna katılamayacağını ifade etti.

Yavaş'ın yerine meclise başkanlık eden Ünal, ilgili önergeleri oylatarak, meclisin ekim ayı üçüncü oturumunun yarın saat 18.00'de yapılacağını söyledi.

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