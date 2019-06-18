Mansur Yavaş'tan açıklama

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, avukatlık yaptığı dönemde bir senetle mükerrer tahsilat yapmaya çalıştığı iddiasıyla hakkında dava açılmasına ilişkin, "Savcılığın 'soruşturma açılmasına gerek yoktur' dediği bir hukuki süreç ile ilgili, Adalet Bakanlığı'nın yaptığı görev değişiklikleri sonrası konunun seçim sonrası yeniden gündeme gelmesi oldukça üzücüdür." değerlendirmesinde bulundu.

Yavaş, yaptığı yazılı açıklamada, benzer süreci 31 Mart yerel seçimleri öncesinde de yaşadığını belirtti. Açıklamasında "Olayın asıl mağduru şahsım olmasına rağmen, seçimi kaybedeceğini anlayan rakibimin ve bazı çevrelerin tamamen algı oluşturma adına yürüttükleri bu çirkin kampanyanın kalıntılarını yaşıyoruz." sözlerine yer veren Yavaş, şu ifadeleri kullandı:

"Savcılığın 'soruşturma açılmasına gerek yoktur' dediği bir hukuki süreç ile ilgili, Adalet Bakanlığı'nın yaptığı görev değişiklikleri sonrası konunun seçim sonrası da yeniden gündeme gelmesi oldukça üzücüdür.

Hukuki açıdan yaptığı sahtekarlıklar kanıtlanmış, hakkında yüz kızartıcı suçlar dahil olmak üzere birçok konuda dava açılmış olan bu şahsa yapılan her desteğin, toplum vicdanında büyük yaralar açtığı ortadadır. Nitekim, bu mesnetsiz iddialara en büyük cevabı 31 Mart günü aziz milletimiz vermiş ve tüm bu karalama kampanyalarına karşı şahsımı Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine getirmiştir."