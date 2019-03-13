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Mansur Yavaş’tan bir skandal daha

YAŞAM HABERLERİ  | 13.03.2019 08:33 | Son Güncelleme

CHP’nin Ankara Büyükşehir belediye Başkan adayı Mansur Yavaş’ın 500 bin TL kötü niyet tazminatı ve ceza aldığı sahte senet davasında skandalın boyutları giderek büyüyor.Ankara 1.İcra Hukuk Mahkemesine bizzat verdiği dilekçede Yavaş,"Borçlu bonoyu alacaklı hanesi hariç bizzat yanımda isim ve adres kısmını yazarak imzalamıştır" diyor.

Mansur Yavaş’tan bir skandal daha

CHP’nin Ankara Büyükşehir belediye Başkan adayı Mansur Yavaş’ın 500 bin TL kötü niyet tazminatı ve ceza aldığı sahte senet davasında skandalın boyutları giderek büyüyor.
Ankara 1.İcra Hukuk Mahkemesine bizzat verdiği dilekçede Yavaş,"Borçlu bonoyu alacaklı hanesi hariç bizzat yanımda isim ve adres kısmını yazarak imzalamıştır" diyor. Ancak yapılan inceleme ve adli tıp kayıtlarına göre Mansur Yavaş’ın önümde imzalandı dediği senetteki imzalar sahte çıktı.
"Avukatlı sözleşmesi yok"
Avukatlık sözleşmesi yaparak fatura kesmesi gereken Mansur Yavaş’ın herhangi bir sözleşme yapmadan senet aldığı ve mevzuyla ilgili vergi ödemediği de ortaya çıktı. Mansur Yavaş’ın 600 bin dolarlık senedi hangi maksatla aldığı ise olayın hukuki boyutlarının daha çok büyüyeceğini gösteriyor.
"Vergi kaçırmanın itirafı"
Mansur Yavaş mahkemede verdiği ifadede niçin avukatlık sözleşmesi yapmadığını da itiraf ederek, "Karşı taraf firma olduğu için makbuz kesildiğinde 300 bin doları vergiye gidiyordu. Bu sebeple senet imzalandı" diyerek vahim gerçeği gözler önüne seriyor.

Mansur Yavaş’tan bir skandal daha

Mansur Yavaş’tan bir skandal daha

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