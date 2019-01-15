CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, "Alnının teriyle üreten, emek veren belediye personelini, herhangi bir kişisel nedenden dolayı işten çıkarmayacağız. Kimsenin ekmeğiyle oynamayacağız." dedi.

ATO Congresium'da düzenlenen CHP'nin aday tanıtım toplantısında konuşan Yavaş, nefret dilini kendilerinden uzak tutacaklarını, sevgi ekip sevgi biçeceklerini ve hiçbir ayrım yapmadan 5,5 milyon Ankaralıyla birlikte Ankara'yı kardeşçe kucaklayıp, ileriye taşıyacaklarını ifade etti.

Yavaş, "Bundan dolayı seçimi kazandığımızda kendimizi asla zafer kazanmış saymayacağız. Bu savaş değil ki. Ne zaferi, kime karşı zafer? Demokrasilerde kaybeden olmaz. Biz bu seçimi, Ankara halkının bize sadece beş yıl için verdiği hizmet etme yetkisi olarak göreceğiz." şeklinde konuştu.

Oy veren vermeyen bütün Ankaralılara adil ve eşit hizmet vermeyi, izzet, şeref ve kul hakkının gereği sayacaklarını vurgulayan Yavaş, şöyle devam etti:

"Göreve başladıktan itibaren belediyede liyakat ve ehliyeti en büyük kriter olarak göreceğiz. Partizanlık, akrabalık veya başka aidiyetlere asla prim vermeyeceğiz. Belediyemizin çalışanlarını mesai arkadaşımız olarak kabul edeceğiz. Alnının teriyle üreten, emek veren belediye personelini, herhangi bir kişisel nedenden dolayı işten çıkarmayacağız. Kimsenin ekmeğiyle oynamayacağız. Hizmeti ihtiyaç ve aciliyet sırasına göre dağıtacağız."