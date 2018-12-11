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Mansur Yavaş'tan İYİ Parti'ye olumsuz cevap

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.12.2018 20:04 | Son Güncelleme

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener: -"Mansur Yavaş ile bugün konuştum. Ortak aday anlamında İYİ Parti adaylığını tercih etmedi. Ben de tercihine saygı duyduğumu ve başarılar dilediğimi söyledim"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Mansur Yavaş ile bugün konuştum. Ortak aday anlamında İYİ Parti adaylığını tercih etmedi. Ben de tercihine saygı duyduğumu ve başarılar dilediğimi söyledim." dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, beraberindeki partililerle birlikte İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Sözcü gazetesi yazarı Emin Çölaşan'a destek ziyaretinde bulundu.

Ziyaretten sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan Akşener, Emin Çölaşan ve Necati Doğru'nun FETÖ terör örgütüne "Üye olmamakla birlikte yardımcı oldukları" gibi bir iddia ile haklarında dava açılmasının şaşırtıcı olduğunu söyledi.

Seçim dönemlerinde bu tip mahkeme süreçlerinin sürekli yaşandığını aktaran Akşener, "Geçmişte Doğan grubu idi. Sözcü gazetesine yapılan baskıyı uzun zamandır izliyoruz." diye konuştu.

Parti olarak FETÖ'nün siyasi ve iktisadi ayağını araştırmak için TBMM'ye iki ayrı araştırma önergesi verdiklerini anımsatan Akşener, "AK Parti ve MHP tarafından reddedildi. Buradan Sayın Erdoğan'a sesleniyorum, madem ki Emin Çölaşan ve Necati Doğru FETÖ'nün yardımcısıymış destekçisiymiş, şimdi bizim hemen bütçe biter bitmez, tekrar vereceğimiz araştırma önergesine AK Parti olarak destek versinler ki kim ne imiş hep beraber öğrenelim." ifadelerini kullandı.

Akşener, Mansur Yavaş'ın partisinden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday olup olmayacağıyla ilgili soruya, "Sayın Mansur Yavaş ile bugün konuştum. Ortak aday anlamında İYİ Parti adaylığını tercih etmedi. Ben de tercihine saygı duyduğumu ve başarılar dilediğimi söyledim." yanıtını verdi.

Akşener'e, İYİ Parti Genel Sekreteri ve Sözcüsü Mustafa Cihan Paçacı, Basın Yayın ve Medyadan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Aytun Çıray eşlik etti.

Öte yandan Sözcü gazetesini CHP'liler de ziyaret etti. Ziyarette CHP Genel Başkan Yardımcıları Ahmet Tuncay Özkan, Gülizar Biçer Karaca, Gamze Akkuş İlgezdi ve Grup Başkanvekili Engin Özkoç hazır bulundu.

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