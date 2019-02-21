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Mansur Yavaş'tan Mehmet Özhaseki'ye suç duyurusu

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.02.2019 18:53 | Son Güncelleme

ANKARA'da 'millet ittifakı'nın desteklediği CHP'nin büyükşehir belediye başkanı adayı Mansur Yavaş, rakibi AK Parti'li Mehmet Özhaseki'nin katıldığı televizyon programında hakkındaki sözleri nedeniyle 'iftira', 'suç uydurma' ve 'hakaret' iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

Mansur Yavaş'tan Mehmet Özhaseki'ye suç duyurusu

Selen YALAZ/ANKARA, (DHA) - ANKARA'da 'millet ittifakı'nın desteklediği CHP'nin büyükşehir belediye başkanı adayı Mansur Yavaş, rakibi AK Parti'li Mehmet Özhaseki'nin katıldığı televizyon programında hakkındaki sözleri nedeniyle 'iftira', 'suç uydurma' ve 'hakaret' iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.
CHP'li Mansur Yavaş, AK Parti'li Mehmet Özhaseki'nin 19 Şubat'ta katıldığı televizyon programında isim vermeden kendisi hakkındaki sözleri nedeniyle avukatı aracılığıyla suç duyurusu dilekçesi hazırladı. 'İftira', 'suç uydurma' ve 'hakaret' iddiasıyla hazırlanan dilekçe, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na verildi. Mehmet Özhaseki'nin Mansur Yavaş için 'terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım ettiği' iddiasında bulunarak, TCK'nın 267'nci maddesince 'iftira' suçunu işlediği ayrıca Yavaş'a karşı 'hakaret' ve 'suç uydurma' fillerini işlediği ileri sürülen dilekçede, şöyle denildi:
'Bahsedilen yorumlar ile müvekkilin kişilik hakları ayrıca zedelenmektedir. Yavaş'ın milliyetçiliği, vatan sevgisi ve başta PKK, FETÖ olmak üzere terör örgütlerine olan tutumu tüm Türkiye'nin yakından bildiği bir gerçekliktir. İçinde bulunduğumuz seçim döneminde bahsi geçen iftiralarla dolu konuşma ulusal bir kanalda yapılarak halkı yanıltma amacı taşımakta, Yavaş'ın itibarını zedeleme amacı güdülmektedir. Seçim dönemi içinde dahi bu konuşmalar ifade özgürlüğünün sınırlarını aşmakta olup kabul edilemez niteliktedir. Hiçbir seçim çalışması hiç kimseye, ülkesini seven bir politikacıya terör örgütü mensuplarını desteklediği şekilde bir iftira atma hakkını vermez, yasanın böyle bir davranışı korumadığı ortadadır. Bu nedenle şüpheli hakkında soruşturmanın yürütülerek ilgili maddeler uyarınca cezalandırılması talep olunur.'

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Mansur Yavaş'tan Mehmet Özhaseki'ye suç duyurusuMansur Yavaş'tan Mehmet Özhaseki'ye suç duyurusuMansur Yavaş'tan Mehmet Özhaseki'ye suç duyurusu

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