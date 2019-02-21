HABER

Mansur Yavaş'tan Mehmet Özhaseki'ye suç duyurusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.02.2019 19:00 | Son Güncelleme

Ankara'da 'millet ittifakı'nın desteklediği CHP'nin büyükşehir belediye başkanı adayı Mansur Yavaş, rakibi AK Parti'li Mehmet Özhaseki'nin katıldığı televizyon programında hakkındaki sözleri nedeniyle 'iftira', 'suç uydurma' ve 'hakaret' iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

Ankara'da 'millet ittifakı'nın desteklediği CHP'nin büyükşehir belediye başkanı adayı Mansur Yavaş, rakibi AK Parti'li Mehmet Özhaseki'nin katıldığı televizyon programında hakkındaki sözleri nedeniyle 'iftira', 'suç uydurma' ve 'hakaret' iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

CHP'li Mansur Yavaş, AK Parti'li Mehmet Özhaseki'nin 19 Şubat'ta katıldığı televizyon programında isim vermeden kendisi hakkındaki sözleri nedeniyle avukatı aracılığıyla suç duyurusu dilekçesi hazırladı. 'İftira', 'suç uydurma' ve 'hakaret' iddiasıyla hazırlanan dilekçe, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na verildi. Mehmet Özhaseki'nin Mansur Yavaş için 'terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım ettiği' iddiasında bulunarak, TCK'nın 267'nci maddesince 'iftira' suçunu işlediği ayrıca Yavaş'a karşı 'hakaret' ve 'suç uydurma' fillerini işlediği ileri sürülen dilekçede, şöyle denildi:

'Bahsedilen yorumlar ile müvekkilin kişilik hakları ayrıca zedelenmektedir. Yavaş'ın milliyetçiliği, vatan sevgisi ve başta PKK, FETÖ olmak üzere terör örgütlerine olan tutumu tüm Türkiye'nin yakından bildiği bir gerçekliktir. İçinde bulunduğumuz seçim döneminde bahsi geçen iftiralarla dolu konuşma ulusal bir kanalda yapılarak halkı yanıltma amacı taşımakta, Yavaş'ın itibarını zedeleme amacı güdülmektedir. Seçim dönemi içinde dahi bu konuşmalar ifade özgürlüğünün sınırlarını aşmakta olup kabul edilemez niteliktedir. Hiçbir seçim çalışması hiç kimseye, ülkesini seven bir politikacıya terör örgütü mensuplarını desteklediği şekilde bir iftira atma hakkını vermez, yasanın böyle bir davranışı korumadığı ortadadır. Bu nedenle şüpheli hakkında soruşturmanın yürütülerek ilgili maddeler uyarınca cezalandırılması talep olunur.'

Selen YALAZ/ANKARA, (DHA) -

PARTNERAşk bitti ama izi kaldıAşk bitti ama izi kaldı
Bakan Koca: Sağlık harcamalarının GSYH'deki oranı yüzde 4,5Bakan Koca: Sağlık harcamalarının GSYH'deki oranı yüzde 4,5
Ödemiş'te DSP adayı Özgür Köksal adaylıktan çekildiÖdemiş'te DSP adayı Özgür Köksal adaylıktan çekildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kredi çekeceklere müjde! Faiz oranlarında büyük müjde

Kredi çekeceklere müjde! Faiz oranlarında büyük müjde

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Vuracağız dedik, vurduk!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Vuracağız dedik, vurduk!

BBG Melih ortaya çıktı! 'Kazandığım parayla...'

BBG Melih ortaya çıktı! 'Kazandığım parayla...'

Deniz Baykal bugün Meclis'te yemin etti

Deniz Baykal bugün Meclis'te yemin etti

Süleyman Soylu'dan 'taciz' iddialarıyla ilgili yeni açıklama

Süleyman Soylu'dan 'taciz' iddialarıyla ilgili yeni açıklama

Böylesi ilk kez oldu! Kars'ta heyecanlı anlar

Böylesi ilk kez oldu! Kars'ta heyecanlı anlar

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Prof. Dr. Ercan'dan deprem uyarısı: 2019 deprem yılı olacak!

Prof. Dr. Ercan'dan deprem uyarısı: 2019 deprem yılı olacak!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Meteoroloji'den kritik kar uyarısı!

Meteoroloji'den kritik kar uyarısı!

Ankara'da kışlada patlama! Yaralılar var

Ankara'da kışlada patlama! Yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Depremin sabahında korkutan görüntü! 1999 depreminden sonra ilk...

Depremin sabahında korkutan görüntü! 1999 depreminden sonra ilk...

Hakim adayları yazılı sınavdan en az 70 puan alacaklar

13 maddelik yasa kabul edildi! Artık sınır 70 puan

Çanakkale Ayvacık depremini 6 gün önceden tahmin etti! Korkutan yeni deprem uyarısı

Ayvacık depremini 6 gün önceden tahmin etti! Korkutan yeni deprem uyarısı

İstanbul'da bir kişi telefonu iade alınmayınca pompalı tüfekle saldırdı

Pompalı tüfekle saldırdı! Sebebini öğrenince pes diyeceksiniz

İngilizler bile bu tadın peşindeydi! İçen bir yudum daha almadan bırakmıyor

İngilizler bile bu tadın peşindeydi! İçen bir yudum daha alıyor

Oğuz Gündoğdu: Ayvacık depremi Marmara Depremi'nin öncüsü değil

Olası büyük Marmara depreminin öncüsü mü? İşte yanıtı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.