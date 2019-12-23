Mansur Yavaş'tan Sinan Aygün'e suç duyurusu

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin mahkeme kararlarına dayanarak, ruhsatı Sinan Aygün'e ait olan TOGO ikiz kulelerinin inşaatını mühürlemesinin ardından başlayan tartışmanın ardından CHP Yönetimi Aygün'ü ihraç istemiyle disipline sevkederken, Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusu dilekesinde Yavaş, 17/25 Aralık süreci ve 15 Temmuz darbe girişiminden sonrasında İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin büyük şehirlerinde Fethullah Gülen yapılanmasının finansmanını sağlayanlara yönelik operasyonlar yapılırken, şimdiye kadar Ankara'da imar rantı operasyonu yapılmadığına dikkat çekti. 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında yurt dışına kaçan Ömer Akgül'ün, "FETÖ'nün en büyük finansörü" olduğunu kaydeden Yavaş, bu kişinin ticari ortaklıkları ve büyükşehir belediyesinde geçmiş dönemde yapılan imar artışlarından elde ettiği imar rantları soruşturulduğunda, "FETÖ'nün finansmanında Ankara'da elde edilen imar rantının ne kadar büyük ve önemli bir rol oynadığının ortaya çıkacağını" ifade etti.

Bu kapsamda Ömer Akgül'ün, Sinan Aygün'le kurduğu ticari ortaklıklar ve belediyece sağlanan imar artışlarıyla elde ettikleri ölçüsüz rantın boyutlarının Fethullah Gülen yapılanmasının finansmanında nasıl kullanıldığının savcılık makamınca araştırılmasını isteyen Yavaş, dilekçede şu iddialarda bulundu: "Şüpheli Sinan AYGÜN, ortaǧı olduǧu Alan Taahhüt Inşaat A.Ş'ye ait parsel üzerinden hain terör örgütü FETÖ'ye finansman saǧlamış olup bu yolla 'Terörizmin Finansmanı Hakkındaki Kanun'a muhalefet ve TCK M.220/7'de öngörülen 'Terör Örgütüne Yardım Etmek' suçlarını işlemiştir. Şöyle ki, şüpheli, 15 Temmuz gününde Fethullahçı Terör Örgütü yöneticiliǧinden aranan ve hain darbe girişimi sonrası Ankara 3. Sulh Ceza Hakimliǧi tarafından malvarlıǧına el konulan firari Ömer AKGÜL'ün aǧabeyi olan Mehmet AKGÜL ile birlikte Alan Taahhüt Inşaat AŞ'nin ortaǧı konumundadır. "Alan Taahhüt Inşaat A.Ş'nin geçmişi ve ortaklık yapısı incelendiǧinde ise ortaya çok net olarak şirket ismi deǧiştirmek suretiyle aynı ortaklar üzerinden Ömer Akgül, gizli ortak olduğu ve şirketin muvazaalı bir hisse yapısınd kavuşturulduğu görülmektedir. Ekte sunulan şemada görüldüǧü üzere Alan Taahhüt Inşaat A..Ş, aslında Kule Yap Sat İnşaat Taahhüt Ticaret Anonim Şirketi'ne Unvan değiştirerek aynı hisse yapısıyla Ömer Akgül ve FETÖ bağlantısını gizlemek için yapılmış muvazaalı bir değişikliktir."

İddiasını Ticaret Sicil gazetesinde sözkonusu şirketlerde Ömer Akgül ve Sinan Aygün'ün hisselerine ilişkin bilgilere dayandıran Yavaş, Aygün'ün Ergenekon soruşturması kapsamında gözaltına alınıp, serbest bırakıldığını, hemen 1 yıl sonrasında ise Akgül ile ortaklık kurduğu iddiasında bulundu. Yavaş ayrıca şu görüşlere yer verdi: "Şüphelinin ortaǧı olduǧu Alan Taahhüt Inşaat A.Ş'nin 12 bin 82 metrekare yüzölçümlü 13911 ada 16 nolu parselin mülkiyetinde bulunan arazinin inşaat alanı aşaǧıda detaylı şekilde anlatılacaǧı üzere yapılan plan deǧişiklikleri ile Melih Gökçek döneminde artırılarak tam da 15 Temmuz 2016 Tarihindeki meclis oturumunda kabul edilerek emsal artışı yoluyla artırılmıştır. Bu sayede kararın ekindeki 13 ayrı plan notuna gizlenen ve işbu imar deǧişikliǧiyle dahi yaklaşık 25.000 metrekare olması gereken inşaat alanı gizli artışlarla 120.000 metrekareye çıkartılmıştır." Belediye Meclisi'nin bu konudaki kararlarını da dilekçesinde anlatan Yavaş, emsal artışı ile sözkonusu şirketin 100 milyon liralık rant elde ettiği, "ortakları FETÖ ile ilişki içerisinde olan şirkete saǧlanan bu finansmanın örgütle mücadeleye engel olduğu" görüşüne yer verdi.

Yavaş başvuru dilekçesinde, Sinan Aygün hakkında, sözkonusu iddialar nedeniyle kamu dvası açılması, terörizmin finansmanında kullanıldığı gerekçesiyle de mal varlığı üzerinde ihtiyati tedbir dahil tüm hukuki önlemlerin alınması taleplerine yer verdi. Eski CHP vekili Sinan Aygün, Eskişehir yolundaki "Togo Kuleleri" olarak adlandırılan inşaatının mühürlenmesinin ardından, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve ekibinin kendisinden 25 milyon lira rüşvet istediğini iddia etmişti. Sinan Aygün Pazartesi günü Ankara'da bir basın toplantısı düzenleyerek, Yavaş'ın iddialarına yanıt verdi. Sinan Aygün partiden ihraç istemiyle disipline sevk edildi CHP Ankara İl Başkanlığı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve bazı belediye Meclis üyelerine yönelik rüşvet iddiasını gündeme getiren eski Ankara Milletvekili Sinan Aygün'ü partiden "kesin ihraç" istemiyle disipline sevketti. Aygün ile birlikte belediye meclis üyesi kardeşi Sibel Aygün'ün de aynı kapsamda kesin ihracı isteniyor. Disiplin kurulunun 1 hafta içinde toplanarak, Aygün kardeşlerin savunmasını istedikten sonra kararını vermesi bekleniyor.