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Mansur Yavaş'tan SP'li İslam'a sosyal medyadan 'destek' teşekkürü

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.12.2018 14:20 | Son Güncelleme

ANKARA'da CHP ve İYİ Parti'nin yerel seçim için ortak belediye başkan adayı olarak adı geçen Mansur Yavaş, SP İstanbul Milletvekili Cihangir İslam'ın "Sayın Mansur Yavaş çok kaliteli ve iddialı bir aday.

Ersin ERCAN/ANKARA, (DHA) - ANKARA'da CHP ve İYİ Parti'nin yerel seçim için ortak belediye başkan adayı olarak adı geçen Mansur Yavaş, SP İstanbul Milletvekili Cihangir İslam'ın "Sayın Mansur Yavaş çok kaliteli ve iddialı bir aday. Şimdiden kendisine başarılar diliyorum" açıklamasına sosyal medyadan "Desteğiniz çok önemli" diyerek, teşekkür etti.
SP İstanbul Milletvekili İslam, DHA muhabirine yaptığı açıklamada, CHP ve İYİ Parti'nin yerel seçim için Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayının Mansur Yavaş olması durumunda partisinin tutumunun, ilerleyen günlerde belli olacağını söyledi. SP'li İslam, "Sayın Mansur Yavaş hepimizin bildiği, kıl payı seçimi kaybetmiş birisi. Çok kaliteli ve iddialı bir aday. Şimdiden ben kendisine başarılar diliyorum" dedi.
Mansur Yavaş, Cihangir İslam'ın açıklamalarının yer aldığı haberi sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından 'Desteğiniz çok önemli. Çok çok teşekkür ediyorum' notuyla paylaştı.
Mansur Yavaş, CHP'den 2014 yılındaki yerel seçimde aday olmuştu.

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