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Mansur Yavaş'tan, 'Yavaş Yavaş Devrim' yazısına tepki

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.02.2019 11:52 | Son Güncelleme

ANKARA'nın Çankaya ilçesinde ODTÜ Kavşağı'nda duvarda görülen 'Yavaş Yavaş Devrim' ve 'Devrim Ankara'dan Başlayacak' yazıları, Temiz Siyaset Platformu üyeleri tarafından silindi.

Mansur Yavaş'tan, 'Yavaş Yavaş Devrim' yazısına tepki

Haluk KARAASLAN- Arda ERDOĞAN/ANKARA, (DHA)- ANKARA'nın Çankaya ilçesinde ODTÜ Kavşağı'nda duvarda görülen 'Yavaş Yavaş Devrim' ve 'Devrim Ankara'dan Başlayacak' yazıları, Temiz Siyaset Platformu üyeleri tarafından silindi. Twitter'dan açıklama yapan Yavaş, "Ankara’da her seçimde yaşanan geleneksel kışkırtmalar başladı" dedi.
Çankaya'da, 1071 Malazgirt Bulvarı üzerindeki ODTÜ Kavşağı'nda duvara, 'Yavaş Yavaş Devrim', 'Devrim Ankara'dan Başlayacak' yazıları yazıldı. Tartışmaya neden olan yazılar, CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş'ı destekleyen Temiz Siyaset Platformu üyeleri ve CHP'liler tarafından dün akşam sprey boyalarla silindi.
'BU PROVOKASYONLARI 2014'TE DE GÖRDÜK'
Platform Genel Başkanı Mehmet Bayındır, 2014'deki yerel seçimlerde de aynı provokasyonları gördüklerini söyleyerek şöyle dedi:
"Biz bu provokasyonları 2014 yılındaki seçimde de gördük. Mansur Yavaş'ın çeşitli örgütlerle ilişkisini kurmak istediler. Mansur Yavaş, Türk milliyetçisidir. Ülkücü olduğunu söylemekten sakınmayan birisidir. Ülkücülerle CHP'liler bugün kenetlenmiş daha güzel bir Ankara için mücadele etmektedirler. Bunun önüne geçmek istiyorlar. Ankara'nın kalkınmasını istihdam sahibi olmasını, dünya başkenti olmasının önüne geçmek istiyorlar. Bu provokasyonlarla bunun önüne geçemeyeceklerdir."
CHP ÇANKAYA İLÇE BAŞKANI: GERGİNLİK YARATMAYIN
CHP Çankaya İlçe Başkanı Fatih Yıldırım ise, "Mansur Yavaş'ı zorda bırakmak için, kim olduğu belli olmayan karanlık güçlerin bu provokasyonları yapacaklarını daha önceden biz haber almıştık. Çok da dikkatli davranıyoruz. Bu dikkatimizi aynı zamanda emniyetle de paylaşıyoruz. Bu tip provokasyonlara direkt müdahale etmiyoruz. Çünkü seçimin güvenliği açısından ve toplumda seçimlere yönelik bir şaibe olmaması açısından son derece dikkatli davranıyoruz. Emniyetle iç içe çalışıyoruz. Önce emniyete haber veriyoruz sonra biz müdahale ediyoruz. Bunlar bizim seçimi almamıza engel değil. Bütün siyasi partilere buradan bir şey söylemek istiyorum; sandığa müdahale etmeyin, toplumda gerginlik yaratmayın. Seçimlere giderken toplumun huzurunu bozacak bu tip provokasyonlara biz düşmeyeceğiz, halkımız da düşmeyecek; ama provokasyonları yapanların da peşini bırakmayacağımızı buradan ilan ediyoruz" diye konuştu.
YAVAŞ: ANKARA BU YALANLARI YEMEZ
Mansur Yavaş da konuyla ilgili Twitter'da açıklama yaptı. Yavaş, "Ankara'da her seçimde yaşanan geleneksel kışkırtmalar başladı. Bizim ittifakımız önce hakla sonra halkla. Ankara bu yalanları yemez, bu telaş çaresizliğin göstergesi. 1 Nisan'da Ankara'ya huzur ve bereket gelecek" dedi.

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Mansur Yavaş'tan, 'Yavaş Yavaş Devrim' yazısına tepkiMansur Yavaş'tan, 'Yavaş Yavaş Devrim' yazısına tepkiMansur Yavaş'tan, 'Yavaş Yavaş Devrim' yazısına tepkiMansur Yavaş'tan, 'Yavaş Yavaş Devrim' yazısına tepki

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