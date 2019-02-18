Mansur Yavaş'tan, 'Yavaş Yavaş Devrim' yazısına tepki

"Biz bu provokasyonları 2014 yılındaki seçimde de gördük. Mansur Yavaş'ın çeşitli örgütlerle ilişkisini kurmak istediler. Mansur Yavaş, Türk milliyetçisidir. Ülkücü olduğunu söylemekten sakınmayan birisidir. Ülkücülerle CHP'liler bugün kenetlenmiş daha güzel bir Ankara için mücadele etmektedirler. Bunun önüne geçmek istiyorlar. Ankara'nın kalkınmasını istihdam sahibi olmasını, dünya başkenti olmasının önüne geçmek istiyorlar. Bu provokasyonlarla bunun önüne geçemeyeceklerdir."

CHP ÇANKAYA İLÇE BAŞKANI: GERGİNLİK YARATMAYIN

CHP Çankaya İlçe Başkanı Fatih Yıldırım ise, "Mansur Yavaş'ı zorda bırakmak için, kim olduğu belli olmayan karanlık güçlerin bu provokasyonları yapacaklarını daha önceden biz haber almıştık. Çok da dikkatli davranıyoruz. Bu dikkatimizi aynı zamanda emniyetle de paylaşıyoruz. Bu tip provokasyonlara direkt müdahale etmiyoruz. Çünkü seçimin güvenliği açısından ve toplumda seçimlere yönelik bir şaibe olmaması açısından son derece dikkatli davranıyoruz. Emniyetle iç içe çalışıyoruz. Önce emniyete haber veriyoruz sonra biz müdahale ediyoruz. Bunlar bizim seçimi almamıza engel değil. Bütün siyasi partilere buradan bir şey söylemek istiyorum; sandığa müdahale etmeyin, toplumda gerginlik yaratmayın. Seçimlere giderken toplumun huzurunu bozacak bu tip provokasyonlara biz düşmeyeceğiz, halkımız da düşmeyecek; ama provokasyonları yapanların da peşini bırakmayacağımızı buradan ilan ediyoruz" diye konuştu.

YAVAŞ: ANKARA BU YALANLARI YEMEZ

Mansur Yavaş da konuyla ilgili Twitter'da açıklama yaptı. Yavaş, "Ankara'da her seçimde yaşanan geleneksel kışkırtmalar başladı. Bizim ittifakımız önce hakla sonra halkla. Ankara bu yalanları yemez, bu telaş çaresizliğin göstergesi. 1 Nisan'da Ankara'ya huzur ve bereket gelecek" dedi.

