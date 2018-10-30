Mantar aramaya gidip kaybolan Alzheimer hastası kadın bulundu

Ahmet DAĞLI/SANDIKLI (Afyonkarahisar), (DHA) - AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde, dün öğle saatlerinde mantar aramak için evden çıkan ve bir daha haber alınamayan Alzheimer hastası İlsan Özer (65), gece köye yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta yürürken bulundu.

Sandıklı'ya bağlı Celiloğlu köyünde eşiyle birlikte oturan Alzheimer hastası İlsan Özer, dün öğle saatlerinde eşi evde olmadığı sırada mantar aramak için dışarı çıktı. Cemal Özer, eve döndüğünde eşini göremeyince komşularından ve jandarmadan yardım istedi. İhbar üzerine köye gelen jandarma ekipleri, köy halkının da desteğiyle arama çalışması başlattı. Aramalara dün saat 21.00'de Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri de katıldı. Bölgede yürütülen geniş kapsamlı aramalar sonucu İlsan Özer, UMKE ekibince saat 03.00 sıralarında, Celiloğlu köyüne yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki Asmacık köyü kırsalında yürürken bulundu. Özer'e ilk müdahale olay yerinde UMKE ekibi tarafından yapıldı. Özer, daha sonra kaldırıldığı Sandıklı Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. İlsan Özer'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

İlsan Özer'in eşi Cemal Özer, "Sandıklı'daydım. Eşim mantar aramak için evin üst tarafına çıkıyor. Rahatsız olduğu için gidiyor. Eve geldiğimde hanım yok. Komşulara haber verdik. Çıktık aramaya. Görenler olmuş, mantar aramaya gittiğini söylemiş. Jandarmaya haber verdik. 112 Acil Servis, AFAD hepsinden Allah razı olsun. Devletimize Allah zeval vermesin" dedi