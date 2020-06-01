Mantar ararken buldu! Tam 2 bin 800 yıllık

Andırın ilçesinin kırsalındaki 1850 rakımlı Çiğşar Mahallesi'nde kuzu göbeği mantarı toplamaya çıkan Orhan Koşar, mantar aradığı sırada ormanlık alanda duvar olduğunu fark etti. Duvarının uzun olması ve görüntüsü itibariyle de tarihi bir döneme ait olabileceğini düşünen Koşar, duvarla ilgili olarak Araştırmacı-Yazar Celil Çınkır'a bilgi verdi. Çınkır, yaptığı araştırmada duvarın 450 metre uzunluğunda 2 bin 800 yıllık bir duvar olduğunu ortaya çıkardı.

'İLK DEFA GÖRDÜM'



Celil Çınkır, daha sonra Andırın Belediye Başkanı Ahmet Doğan, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Emin Toroğlu ve Orhan Koşar ile bölgeye giderek, incelemelerde bulundu. Daha sonra gazetecilere açıklama yapan Çınkır, 7 yıldır bölgede araştırma yaptığını, duvarın sur duvarı olduğunu ve ilk defa gördüğünü söyledi.

Duvarın bulunduğu bölgenin Tapır Bölgesi olduğunu ifade eden Çınkır, duvarın 2 bin 800 yıl önce Hitit Dönemi'nde Asitavandas Krallığı’nca güvenlik amaçlı inşa edilmiş Andırın Seddi olduğunu söyledi. Bölgede başka sur duvarlarının da olduğunu ifade eden Çınkır, şöyle devam etti: