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Mantar ararken kaybolan baba oğul bulundu

04.12.2020 15:01 | Son Güncelleme:
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Mantar ararken kaybolan baba oğul bulundu

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde mantar ararken kaybolan ve 5 saat sonra ekipler tarafından bulunan baba ile oğluna izinsiz mantar toplamaktan 616 lira ceza kesildi.Edinilen bilgiye göre, Safranbolu ilçesi Kırıklar köyü Sarıçiçek Tepe mevkisine mantar aramaya giden 64 yaşındaki M.E.

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde mantar ararken kaybolan ve 5 saat sonra ekipler tarafından bulunan baba ile oğluna izinsiz mantar toplamaktan 616 lira ceza kesildi.
Edinilen bilgiye göre, Safranbolu ilçesi Kırıklar köyü Sarıçiçek Tepe mevkisine mantar aramaya giden 64 yaşındaki M.E. ve oğlu 23 yaşındaki İ.F.E., bir süre sonra kayboldu. Kayboldukları ihbarında bulunan baba ve oğlunu bulmak için İlçe Jandarma Komutanlığı ve Karabük Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Yapılan aramalar sonucunda baba ve oğlu ekipler tarafından bulunurken, baba ve oğlu tedbir amaçlı hastaneye sevk edildi.
Baba ve oğluna, Safranbolu Orman işletme Müdürlüğü tarafından izinsiz mantar toplamaktan 616 lira para cezası kesildi.
Karabük’te, son zamanlarda ormanlık alanlarda mantar toplama gibi gerekçelerle ailelerinin ya da arkadaşlarının yanından ayrılan şahısların kaybolma olaylarında artış yaşanması üzerine İl Jandarma Komutanlığı, vatandaşları can güvenliği açısından ormanlık alanda tek başına hareket etmemeleri, her an iletişim vasıtalarının faal olması gibi hususlara azami dikkat ederek özen göstermeleri hususunda uyardı.

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