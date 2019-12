Mantar avcısı Arthur', 1500 Euro'luk trüf mantarı topladı

Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE Orman Bölge Müdürlüğü ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü arasında trüf mantarının ülke ekonomisine kazandırılması amacıyla imzalanan işbirliği protokolü kapsamında, 130 katılımcıya 'Trüf Mantarı Toplayıcılığı ve Yetiştiriciliği Eğitimi' verildi. Eğitim kapsamında, İstanbul'dan gelen trüf mantarı uzmanı Ziyafettin Arslan, 'Arthur' isimli özel eğitimli köpeğiyle birlikte çam ormanlarında kilosu 1500 Euro'ya kadar satılan trüf mantarını bularak, kursiyerlerin mantarı yakından görmesini sağladı.

Çanakkale Ticaret Borsası Toplantı Salonu'nda verilen eğitime Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci, Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ, Orman Bölge Müdürlüğü Odun Dışı Ürün ve Hizmetler Şube Müdürü Mustafa Demirbaş, Trüf Mantarı Uzmanı Ziyafettin Arslan ve 130 kursiyer katıldı. Trüf mantarı, trüf mantarının toplanması, yetiştiriciliği ve değerlendirilmesi konularını içeren sunum Şube Müdürü Mustafa Demirbaş tarafından gerçekleştirildi. Demirbaş'ın salonda verdiği teorik eğitimin ardından Radar mevkisindeki çam ormanlarında uygulamalı eğitime geçildi. Trüf Mantarı Uzmanı Ziyafettin Arslan, mantar avcısı özel eğitimli 7 yaşındaki İtalyan menşeli ’Lagotto Romagnolo’ cinsi 'Arthur' isimli köpeğiyle katıldı. Arthur, ormanın her karışını koklayıp trüf mantarı aradı. Kursiyerler de meraklı gözlerle onu izledi. Arthur, yerini tespit ettiği trüf mantarlarını ayaklarıyla toprağı kazarak çıkardı ve sahibine teslim etti. Kursiyerler Arthur'un bulduğu kilosu 500 ila 1500 Euro arasında satılan tüber borchii ve tüber melanosporum cinsi trüf mantarlarını ellerine alarak inceledi ve nasıl bir kokusu olduğunu anlamak için de kokladı.

'AMACIMIZ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI'

Eğitim ile ilgili bilgi veren Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci, "Bugün Çanakkale bölgesinde trüf mantarının yayılışı, yetiştirilmesi ve teşhisiyle alakalı salonda teorik eğitim verildi. Eğitimin ardından arazide köpekle birlikte trüf mantarı nasıl bulunur, nasıl toplanır uygulamalı eğitimini yaptık. Amacımız trüf mantarının daha iyi tanıtılması, tekniğine uygun toplatılması, ekonomiye kazandırılmasıdır" dedi.

'ÖNEMLİ BİR HÜCRE YENİLEYİCİ VE İNSANA GÜÇ KAZANDIRAN ÖZELLİĞİ BİLİNMEKTE'

Odun Dışı Ürün ve Hizmetler Şube Müdürü Mustafa Demirbaş ise, "Dünya ülkelerinde bu trüfün değeri bilinmektedir. Bizim ülkemizde yeni yeni yeni değer kazanmaktadır. Vatandaşlarımıza gelir kaynağı olması için Orman Genel Müdürlüğümüz bunu görev olarak üstlenmiştir. İspanya ve İtalya'da trüf mantarıyla ilgili borsa mevcuttur. Lokanta ve restoranlarda vardır. Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde 2019 yılı itibariyle toplanan trüf mantarı miktarı 40 bin kiloya kadar ulaşmıştır. 2024'e kadar, eylem planlarına göre Türkiye genelinde envanter çalışmaları devam etmekte. Çok önemli bir hücre yenileyici ve insana güç kazandıran özelliği bilinmektedir. Bu eğitim ile vatandaşlarımıza faydalı olacağımız inancındayım" dedi.

'İYİ EĞİTİMLİ KÖPEKLER KULLANILIYOR'

Katılımcıların pratik eğitimi aldığını ve kendilerine sertifika verileceğini ifade eden Demirbaş, "Bu eğitimi alanlar, Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı İşletme Müdürlüklerine başvuru yaparak, sertifikalarını gösterip, gerekli izinleri alıp ormanlarda trüf mantarını arayacak. Muğla ve Denizli'deki fidanlıklardan, üretilen fidanları temin ederek, kendi arazilerine dikip, 6 yıl sonra verim elde edebilirler. Trüf mantarı çıplak gözle de arazide bulunabiliyor. Ama eğitimli köpekler, koku duyularıyla daha iyi algılayabildikleri için daha verimli sonuca ulaşıyor. İnsan olarak bu mantarı bulma şansımız çok az. O yüzden iyi eğitimli köpekler kullanılıyor ve daha başarılı sonuçlar alınıyor. Çünkü trüf mantarı toprağın 8-10 santimetre altında oluyor. Her insanın görebileceği bir mantar türü değil" diye konuştu.

'3 TÜR ÜZERİNDE ENVANTER ÇALIŞMALARI YAPTIK'

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü sahasında tüber borchii, tüber magnatum, tüber melanosporum olmak üzere 3 tür üzerinde envanter çalışmaları yaptıklarını ifade eden Demirbaş, şunları söyledi:

"Tüber borchii cinsinin kış trüfü, tüber magnatum ve tüber melanosporum cinslerinin ise yaz trüfü olarak envanter çalışmalarını yaptık. Bunu da halkımıza duyurduk. Değeri değişkenlik gösteriyor ama bildiğimiz kadarıyla tüber borchiinin piyasalarda 250-300 Euro'ya satıldığı söyleniyor. Tüber magnatum ve tüber melanosporumun ise 500 Euro'nun üzerlerinde satıldığı ifade ediliyor. Fakat henüz Çanakkale Bölge Müdürlüğü içerisinde böyle bir satışa tanık olmadığımız için net bir bilgi veremiyorum."

'BU KÖPEĞİN ÖZELLİĞİ OLGUN MANTARI BULMASI'

Trüf Mantarı Uzmanı Ziyafettin Arslan da, mantar avcısı köpeği Arthur'un şuan 7 yaşında olduğunu ve Türkiye'de şuanda yaklaşık 20 kişinin eğitimli köpekleriyle bu işi yaptığını söyledi. Mantar avcısı köpeğine bir değer biçemeyeceğini ifade eden Arslan, "Sonuçta benim iş ortağım. Ben bu köpekle bir iş yapıyorum ve iş yerimi satmak istemem. Bu işe ilk başlayanlara eğitimli bir köpek almalarını tavsiye ediyorum. Bu köpeğin özelliği olgun olan mantarı bulması. Köpeksiz bulduğunuz mantarın olgun olup olmadığını anlayamayız. Ancak kokusundan anlarsınız, çünkü olgunluğu da kokuyla alakalıdır trüfün. O yüzden köpekleri tercih ediyoruz ve olgunlaşmamış trüfü de çıkarmamış oluyoruz" dedi.

'DÜNYA MUTFAĞINDA EŞSİZ BİR YERİ VAR'

Ekonomik değerinin trüfün cinslerine göre değiştiğini belirten Arslan, "Fiyatı 50 Euro ile 1500 Euro arasında değişiyor. Tabi arz ve talebe göre fiyatlar daha da yukarı çıkabiliyor. İç pazarda yavaş yavaş talep oluşmaya başladı. Bu mantarın, salgıladığı koku ve aromadan dolayı dünya mutfağında eşsiz bir yeri var. Kabuğunda serotonin maddesi olduğu için aynı zamanda mutluluk hormonu olarak da biliniyor. Onun için gramajla alınan ve pişirilmeden yenen bir mantardır. Yani baharat tarzında kullanıyorsunuz. Ana yemeklerde, sıcak menünün üzerine rendeleyerek kullanabilirsiniz. Aynı zamanda salatalarda da kullanabilirsiniz. Bir trüf borsası var ve fiyatları trüf borsası belirler. O yüzden bir ay önce ve sonra mantarın fiyatı aynı olmuyor. En değerlisi beyaz trüf olan tüber magnatum, siyah trüflerden ise tüber melanosporumdur. Tüber magnatumun fiyatı yaklaşık 1500 Euro. Tüber melanosporumun fiyatı ise 800-900 Euro arasındadır. Türkiye'de bulunabiliyor. Trüf mantarını arayan Arthur'a da küçük, ekonomik değeri olmayanları bırakabiliyoruz. Her zaman tüketmiyor. Arada bazen, kokuyu alsın ve heveslensin diye tattırıyoruz" diye konuştu.

'TRÜF MANTARINA MERAKLI OLDUĞUM İÇİN BU EĞİTİME KATILDIM'

Eğitime katılan ve organik tarımcı olduğunu belirten Gamze İlker, "Trüf mantarına meraklı olduğum için bu eğitime katıldım. Eğitimde gerekli bilgileri aldık. İnşallah biz de ormanda gezer, arar, buluruz. Aynı zamanda doğa yürüyüşü de olur" dedi.

'TRÜF MANTARI ÇOK DEĞERLİ VE ÇEŞİTLERİ DE YENEN BİR MANTARMIŞ'

Bir başka kursiyer Öznur Yılmaz ise, "Meraklı olduğum için eğitime katıldım. Trüf mantarını bilmiyordum. Eğitimde öğrendim, tanıdım. Trüf mantarı çok değerli ve çeşitleri de yenen bir mantarmış. Çikolata rengini aldığı zaman değerli olduğunu öğrendik" diye konuştu.

