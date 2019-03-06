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Mantar deposundaki işçi akıma kapılıp, öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 06.03.2019 17:51 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Korkuteli ilçesinde mantar deposunda çalışan Ramazan Duman (30), taşıma bandında akıma kapılarak yaşamını yitirdi.

Mantar deposundaki işçi akıma kapılıp, öldü

Adem DURMAZ/KORKUTELİ (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Korkuteli ilçesinde mantar deposunda çalışan Ramazan Duman (30), taşıma bandında akıma kapılarak yaşamını yitirdi.
Yazır Mahallesi'nde öğle saatlerinde meydana gelen olayda, bir mantar deposunda kompost çıkarma işinde çalışan Ramazan Duman, çıkardığı ürünleri taşıma bandına koyduğu sırada akıma kapıldı. Durumun fark edilmesi üzerine çağrılan sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Ramazan Duman, ambulansla Korkuteli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Ramazan Duman kurtarılamadı. Duman'ın cenazesi yapılan incelemenin ardından Yazır Mahallesi'nde toprağa verildi.

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