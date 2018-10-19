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Mantar toplamak için evden çıkıp kaybolan kadın bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 19.10.2018 14:32 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE'nin Çan ilçesinde, mantar toplamaya gittiği sırada kaybolan H.E.

Mantar toplamak için evden çıkıp kaybolan kadın bulundu

Onur Alp ARSLAN/ÇAN(Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'nin Çan ilçesinde, mantar toplamaya gittiği sırada kaybolan H.E. (63) isimli kadın, arama kurtarma çalışmaları kapsamında ormanlık alanda Jandarma ve AFAD ekiplerince sağ olarak bulundu.
Çan ilçesine bağlı Bozguç köyünde H.E. isimli kadın dün öğle saatlerinde mantar toplamak için evinden çıktı. Akşama doğru kadın eve dönmeyince yakınları durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Köyün çevresi ile ormanlık aralanda jandarma ve AFAD ekipleri tarafından H.E'nin bulunması için arama-kurtarma çalışması başlatıldı. Ekipler sabah saatlerinde kadını köyün yakınlarındaki ormanlık alanda sağ olarak buldu.

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