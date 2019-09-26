Mantar toplamak için gittiği ormanda kaybolan adamın cesedi bulundu

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde mantar toplamak için gittiği ormanlık alanda geçen 9 Nisan'da kaybolan 76 yaşındaki Halil İbrahim Gürel'in cansız bedenine ulaşıldı. Cesedi, vahşi hayvanlar tarafından parçalandığı belirlenen Gürel'in kafatası ise yaklaşık 30 metre ilerde bulundu. Kaybolduğu yere 4 kilometre mesafede bulunan Gürel'in cesedini eşi Sultan Gürel kıyafetlerinden teşhis etti.

Menteşe ilçesinin kırsal Yeniköy Mahallesi Kaballar Mevkisi’nde yaşayan Halil İbrahim Gürel ve eşi Gül Gürel, 9 Nisan'da ormanlık alana mantar toplamaya gitti. Gürel çifti, zaman zaman birbirlerinden ayrılarak, gün boyu ormanda mantar topladı. Eve dönme vakti geldiğinde Sultan Gürel, eşi Halil İbrahim Gürel'i bulamadı. Tek başına mahalleye dönen Gül Gürel, durumu jandarmaya bildirerek yardım istedi. Bunun üzerine Muğla İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve Yerleşik Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, yaşlı adamı bulmak için bölgeye sevk edildi.

Arama çalışmalarının 6'ncı gününde, destek ekiplerle bölgedeki komandoların sayısı 85'i buldu. Muğla İl Jandarma Komutanlığı Komando Taburu'nda görevli 85 rütbeli personel, 5 minibüsle bölgeye getirildi. Gruplar halinde ormanlık alana giren komandolar, Halil İbrahim Gürel'i sarp arazide aramayı sürdürdü ancak jandarmanın iz takip köpeğinin de katıldığı aramalarda Gürel'in izine rastlanamadı. Bunun üzerine arama çalışmaları 15 Nisan'da durduruldu.

ACILI EŞİ, AĞIT YAKTI

Menteşe'nin Çiftlik Mahallesi’nde ormanlık alanda keçilerini otlatan çoban Celal Dural, bugün sabah saatlerinde erkek kıyafetleri ve kemik parçaları gördü. Dural'ın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarının ardından bölgeye çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi. Cesedin, mantar toplamak için evinden ayrıldıktan sonra kaybolan Halil İbrahim Gürel'e ait olma ihtimali üzerine yakınlarına haber verildi. Olay yerine oğulları Osman Gürel ve Orhan Gürel birlikte gelen Sultan Gürel (70), bulunan pantolon ve montun eşine ait olduğunu bildirdi. Kafatasının cesede yaklaşık 30 metre uzaklıkta bulunması ise dikkat çekti.

Yaşlı kadının yaktığı ağıt yürekleri dağlarken, savcının ve jandarma olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemenin yaptığı incelemenin ardından Gürel'e ait olan kemik parçaları toplanarak otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.