Mantar toplamak için gittikleri ormanda kaybolan çift aranıyor

SİNOP?ta ormanlık alana mantar toplamak için giden Ayten ve Fevzi Başar çifti kayboldu. 115?i arayan çift yardım istedi. Bölgeye gelen AFAD ekipleri çiftin bulunması için çalışma başlattı. Sinop?un Boyabat ilçesinde yaşayan ikisi de 69 yaşında olan Ayten ve Fevzi Başar çifti mantar toplamak için kent merkezindeki Akliman mevkiine geldi. Buradaki ormanlık alanda mantar toplamaya başlayan çift, yollarını kapbettklerini fark etti. Ormanda kaybolan çift yollarını bulamayınca saat 18.00 sıralarında 155?i arayarak yardım istedi. Bulundukları bölgeyi tarif etmekte güçlük çeken çiftin yerinin tespit edilmesi için bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), polis ve jandarma ekipleri geldi. Ekipler ilk olarak çiftin bölgeye geldiği 06 AF 8755 plakalı otomobile ulaştı. Cep telefonu ile çift ile sürekli irtibat kuran ekipler bölgeyi karış karış aramaya başladı. Arama kurtarma çalışmasına Sinop Offroad Kulübü üyeleri de katıldı. Çiftin bulunması için başlatılan arama, kurtarma çalışmasının devam ettiği belirtildi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ ------------------------------- -Arama ve kurtarma çalışmasından detay -Ormanlık bölgeden detay Haber-Kamera Esra AKSU SİNOP,(DHA)
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