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Mantar toplamak için gittikleri ormanda kaybolan çift bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 22.10.2018 09:35 | Son Güncelleme

SİNOP'ta dün mantar toplamak için ormanlık alana giden Ayten ve Fevzi Başar çifti kayboldu.

Esra AKSU/SİNOP, (DHA) - SİNOP'ta dün mantar toplamak için ormanlık alana giden Ayten ve Fevzi Başar çifti kayboldu. 155'i arayarak yardım isteyen çift, yapılan arama ve kurtarma çalışması sonucunda 7 saat sonra bulundu. Sinop’un Boyabat ilçesinde yaşayan ikisi de 69 yaşında olan Ayten ve Fevzi Başar çifti, dün saat 14.00 sıralarında mantar toplamak için Akliman mevkiine geldi. Buradaki ormanlık alanda mantar toplamaya başlayan çift, yağmurunda etkisiyle yollarını kaybettiklerini fark etti. Ormanda kaybolan çift saat 18.00 sıralarında 155'i arayarak yardım istedi. Bulundukları bölgeyi tarif etmekte güçlük çeken çiftin yerinin tespit edilmesi için bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), polis ve jandarma ekipleri geldi. Ekipler ilk olarak çiftin bölgeye geldiği 06 AF 8755 plakalı otomobile ulaştı. Cep telefonu ile çifti sürekli arayan ekipler bölgeyi karış karış aramaya başladı. Arama kurtarma çalışmasına Sinop Off-Road Kulübü üyeleri de katıldı. Jandarmanın iz takip köpeğinin de yer aldığı arama çalışması sonucunda Sinop Off-Road Kulübü üyeleri çifte saat 01.00 sıralarında ulaştı. Otomobillerinin bulunduğu bölgeden yaklaşık 13 kilometre uzaklıkta bulunan çift sağlık kontrolü için ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Sinop Off-Road Kulübü Derneği Başkanı Bülent Cevdet Durdu, "Bir amcamız, bir teyzemiz ormanda kaybolmuşlar mantar toplarken. Biz de Sinop Off-Road Kulübü olarak AFAD bizden destek bekliyordu. Aradılar, geldik. Ormanın içerisini çok iyi biliyoruz. Daha önce çok yarışlar yaptık. Bugün de antrenmanımız vardı zaten" dedi.

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Denize uçan otomobildeki kadın kurtarıldıDenize uçan otomobildeki kadın kurtarıldı
Mantar toplamak için gittikleri ormanda kaybolan çift bulunduMantar toplamak için gittikleri ormanda kaybolan çift bulundu
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