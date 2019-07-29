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Mantar toplamaya çıkan yaşlı kadın kayboldu

YAŞAM HABERLERİ  | 29.07.2019 21:05 | Son Güncelleme

SİVAS'ın Suşehri ilçesinde, ailesiyle gittiği  piknikte  mantar toplamak için ormanlık alana giren Arife Şahin (70), kayboldu.

Mantar toplamaya çıkan yaşlı kadın kayboldu

Hüseyin ÇİÇEK/SUŞEHRİ (Sivas), (DHA)- SİVAS'ın Suşehri ilçesinde, ailesiyle gittiği piknikte mantar toplamak için ormanlık alana giren Arife Şahin (70), kayboldu.
Suşehri ilçesine bağlı Yaygınsöğüt köyünde oturan Arife Şahin, ailesi ile birlikte pikniğe gitti. İddiaya göre saat 14.00 sıralarında mantar toplamak için ormanlık alana giren Şahin, geri dönmeyince endişelenen yakınları çevrede arama yaptı. Sonuç alınamayınca jandarma ekiplerine haber verildi. Bölgede jandarma ekiplerince arama başlatıldı. Arama çalışmalarına İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri ve köylüler de katıldı. Şahin’in bulunması için çalışmalar sürüyor.

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