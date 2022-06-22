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  4. Mantar toplamaya giden köylüler buldu! Gümüşhane'ye Rus İHA'su düştü

Mantar toplamaya giden köylüler buldu! Gümüşhane'ye Rus İHA'su düştü

22.06.2022 14:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde mantar toplamaya giden vatandaşlar, bir İHA'nın düşmüş olduğunu gördü. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen güvenlik güçleri, düşen İHA'nın Rus yapımı silahsız keşif amaçlı Orlan-10 modeli olduğunu belirledi.

Mantar toplamaya giden köylüler buldu! Gümüşhane'ye Rus İHA'su düştü

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesine bağlı Tilkicek köyü ile Kazıkbeli Yaylası arasındaki dağlık araziye mantar toplamaya giden vatandaşlar, yerde hasarlı İnsansız Hava Aracı (İHA) gördü.

RUS İHA'SI OLDUĞU BELİRLENDİ

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen güvenlik güçleri, kanat açıklığı yaklaşık 3 metre olan İHA’nın Rus yapımı silahsız keşif amaçlı Orlan-10 modeli olduğunu belirledi.

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Bin 400 kilometre menzilli İHA’nın savaş nedeniyle Ukrayna bölgesinden veya Suriye bölgesinden sinyal koptuktan sonra kendi kendine bu bölgeye kadar gelip düştüğü değerlendiriliyor.

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Güvenlik güçleri tarafından olay yerinden alınan İHA, incelenmek üzere Ankara’ya gönderildi.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Gümüşhane Rusya
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