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Mantar toplamaya giden yaşlı adam, 8 saatlik çalışmayla bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 26.09.2018 21:23 | Son Güncelleme

BURSA'nın Orhaneli ilçesinde, mantar toplamaya giden ve geri dönmeyen alzheimer hastası Ali Osman Avşar (82), jandarmanın 8 saatlik arama çalışmasıyla bulundu.

Mantar toplamaya giden yaşlı adam, 8 saatlik çalışmayla bulundu

ORHANELİ (Bursa), (DHA)- BURSA'nın Orhaneli ilçesinde, mantar toplamaya giden ve geri dönmeyen alzheimer hastası Ali Osman Avşar (82), jandarmanın 8 saatlik arama çalışmasıyla bulundu.
Orhaneli ilçesi kırsal Gümüşpınar Mahallesi'nde öğle saatlerinde mantar toplamak için evden çıkan alzheimer hastası Ali Osman Avşar, bir kaç saat içinde eve dönmeyince ailesi, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Yaşlı adamın bulunması için çalışma başlatan jandarma ekipleri, 8 saatlik çalışmanın ardından Avşar'ı ormanlık alanda buldu. Avşar'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Mantar toplamaya giden yaşlı adam, 8 saatlik çalışmayla bulundu

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