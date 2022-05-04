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  4. Mantar toplamaya gitmişti! Uzun süre geri dönmeyince korkunç gerçek ortaya çıktı

Mantar toplamaya gitmişti! Uzun süre geri dönmeyince korkunç gerçek ortaya çıktı

04.05.2022 23:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mantar toplamak için Sivas'ın Divriği ilçesinde araziye çıkan 62 yaşındaki Alaattin Öztürk'ü, uzun süre geri dönmeyince kardeşi aramaya çıktı. Ağabeyini, hareketsiz yatarken bulan kardeş, ekiplere haber verdi. Öztürk'ün yıldırım isabet etmesi sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.

Mantar toplamaya gitmişti! Uzun süre geri dönmeyince korkunç gerçek ortaya çıktı

Korkunç olay, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Purunsur Mahallesi Göldağ mevkisinde yaşandı. İlçede yaşayan emekli Alaattin Öztürk, iddiaya göre, mantar toplamak için kardeşi Muharrem Öztürk ile araziye gitti.

UZUN SÜRE GERİ DÖNMEYİNCE...

Arazide kardeşinden ayrılan Alaattin Öztürk, uzun süre geri dönmedi. Ağabeyini arayan Muharrem Öztürk, bir süre sonra Alaattin Öztürk'ü hareketsiz yatarken buldu.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ! SEBEBİ...

İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Öztürk’ün yaşamını yitirdiği belirlendi. Yapılan ilk incelemede Öztürk’ün yıldırım isabet etmesi sonucu öldüğü tespit edildi. Öztürk’ün cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. (DHA)

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