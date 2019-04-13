Mantar toplamaya gittiği ormanda kaybolan kişi aranıyor

Muğla'nın Menteşe ilçesinde mantar toplamaya gittiği ormanda 4 gün önce kaybolan 76 yaşındaki kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Mantar toplamak için gittiği Kaballar mevkisinde kaybolan Halil İbrahim Gürel'i bulmak için başlatılan çalışmalar sürüyor.

İl Jandarma Komutanlığından 60'ın üzerinde komando timi, iz takip köpek timleri, 10 AFAD ekibi ve 20'nin üzerinde ilçe sakini, arama çalışmalarına katılıyor.

Şu ana kadar herhangi bir ize rastlanılmadı.

Yeniköy Mahallesi'nde ikamet eden Halil İbrahim Gürel, eşi Sultan Gürel'le 9 Nisan'da mantar toplamak için Kaballar mevkisine gitmiş, eşinden ayrıldıktan bir süre sonra kaybolmuştu. Sultan Gürel eve dönerken eşini bulmak için arama çalışması başlatılmıştı.

