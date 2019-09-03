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Mantar toplarken devrilen ağacın altında kalarak öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 03.09.2019 16:30 | Son Güncelleme

BARTIN’ın Hasankadı beldesinde ormanlık alanda mantar toplayan Ramazan Akbağ (57), devrilen ağacın altında kalarak, hayatını kaybetti.

Mantar toplarken devrilen ağacın altında kalarak öldü

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)- BARTIN’ın Hasankadı beldesinde ormanlık alanda mantar toplayan Ramazan Akbağ (57), devrilen ağacın altında kalarak, hayatını kaybetti.
Olay sabah saatlerinde, Hasankadı beldesi Karşıyaka Mahallesi’ndeki ormanlık alanda meydana geldi. Ramazan Akbağ, hayvanlarını otlatmaya bıraktıktan sonra ormanlık alana girerek, mantar toplamaya başladı. Ancak kökleri sağlam olmayan bir ağaç Akbağ'ın üzerine devrildi. Çevredekiler 112 Acil'i aradı. Olay yerine gelen sağlık ekibi, Hasan Akbağ’ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Akbağ’ın cansız bedeni ağacın altından köylülerin de yardımıyla İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü(AFAD) ekibi tarafından çıkartıldı. Hasan Akbağ’ın cenazesi morga kaldırılırken, soruşturma başlatıldı.

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Mantar toplarken devrilen ağacın altında kalarak öldüMantar toplarken devrilen ağacın altında kalarak öldüMantar toplarken devrilen ağacın altında kalarak öldüMantar toplarken devrilen ağacın altında kalarak öldü

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