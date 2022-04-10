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Mantar toplarken hayatlarının şokunu yaşadılar! 38 gün önce...

10.04.2022 22:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arnavutköy’deki ormanlık bir alanda erkek cesedi bulundu. Ceset, ormanlık alana mantar toplamaya gelen vatandaşlar tarafından bulunurken 38 gün önce öldüğü tespit edildi. Şahsın cansız bedeni incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Mantar toplarken hayatlarının şokunu yaşadılar! 38 gün önce...

Kan donduran olay, akşam saatlerinde Arnavutköy Boğazköy İstiklal Mahallesi’nde meydana geldi.

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MANTAR TOPLAMAYA GELMİŞLERDİ

Edinilen bilgiye göre, Boğazköy mevkiindeki ormanlık alanda mantar toplamaya gelen vatandaşlar, yerde hareketsiz yatan bir kişi gördü. Vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirildi.

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38 GÜN ÖNCE ÖLDÜĞÜ BELİRLENDİ

Olay yerine gelen ekipler, yaptıkları ilk incelemede hareketsiz yatan şahsın ölü olduğunu tespit etti. Çalışmaların devamında, 38 gün önce başından vurularak öldüğü belirlenen cesedin Kadir Sütçü adında erkek şahsa ait olduğu öğrenildi.

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Ekipler, olay yerindeki delilleri toplayarak emniyete götürürken, Kadir Sütçü’nün cansız bedeni incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. (İHA)

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Arnavutköy
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