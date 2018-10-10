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Mantar toplarken kayalıklardan düşüp, öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 10.10.2018 17:43 | Son Güncelleme

DENİZLİ'nin Çameli ilçesinde mantar toplamak için gittiği ormanlık alanda kayalıklardan düşen Ömer Sönmez (62), yaşamını yitirdi.

Mantar toplarken kayalıklardan düşüp, öldü

Sezgin ÖZDEMİR / ÇAMELİ (Denizli), (DHA)- DENİZLİ'nin Çameli ilçesinde mantar toplamak için gittiği ormanlık alanda kayalıklardan düşen Ömer Sönmez (62), yaşamını yitirdi.
Çameli ilçesi Karanfilli Yaylası'ndaki evinde yalnız yaşayan Ömer Sönmez, bugün saat 10.0 sıralarında, ormanlık alana mantar toplamaya gitti. Sönmez, kayalıkların üzerindeyken dengesini kaybedip, yaklaşık 20 metre yükseklikten düştü. Sönmez olay yerinde yaşamını yitirdi. Sönmez'in düştüğünü fark eden yayladaki köylüler, durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, Sönmez'in cesedini bulunduğu yerden çıkardı. Jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Sönmez'in cesedi, otopsi için Çameli Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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