Mantar toplarken kaybolan kadın bulundu

Sinan HARMANCI/TAŞOVA (Amasya), (DHA)- AMASYA'nın Taşova ilçesinde ormanda mantar toplarken kaybolan Naime Kalaycı, jandarma ekiplerince 2 saatlik çalışma sonucunda bulundu.
Olay, önceki gün ilçeye bağlı Destek köyünde bulunan ormanlık alanda meydana geldi. Samsun’un Vezirköprü ilçesinden eşi ile birlikte Destek köyüne gelerek ormanlık alanda mantar toplamaya çalışan Naime Kalaycı, bir süre sonra kayboldu. Durumun jandarmaya bildirilmesi üzerine bölgeye gelen ekipler çevrede arama çalışması başlattı. Ekipler, 2 saatlik arama sonucunda kayıp kadına ulaştı. Korku yaşadığı gözlenen Naime Kalaycı'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
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