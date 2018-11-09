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Mantar toplarken kaybolan kadını arama çalışması başlatıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2018 16:04 | Son Güncelleme

Mantar toplarken kaybolan kadını arama çalışması başlatıldı

Bolu'nun Gerede ilçesinde mantar ararken kaybolan 73 yaşındaki Emine Çeliksoy'un bulunması için çalışma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, dün akşam saatlerinde eşiyle mantar toplamak için Arkut Dağı'nda bulunan Urumşah Yaylası'na giden Emine Çeliksoy'dan bir süre sonra haber alınamadı.

Eşi ve akrabaları, yaylada aradıkları Çeliksoy'u bulamayınca durumu jandarmaya bildirdi.

Bölgeye gelen Gerede İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çeliksoy'un bulunması için çalışma başlattı. AFAD ve AKUT'tan da yardım istendi.

Arama çalışmaları kapsamında, Urumşah Yaylası civarındaki ormanlık alanda AFAD ekipleri drone ile tarama yaptı. Bolu İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki iz takip köpeği de çalışmalarda yer aldı.

En son torunuyla yaptığı telefon konuşmasında, yayla yoluna yakın olduğunu söyleyen Çeliksoy'u arama çalışmaları bu bölgede yoğunlaştı.

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Anahtar Kelimeler:
Bolu Gerede mantar ararken kaybolan kadın

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