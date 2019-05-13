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Mantar toplarken uçurumdan yuvarlanan yaşlı şahıs, 14 saat sonra kurtarıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.05.2019 10:03 | Son Güncelleme

Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde mantar toplarken uçurumdan yuvarlanan 86 yaşındaki şahıs, 14 saat süren operasyonun ardından yaralı olarak kurtarıldı.Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Aksu vadisi Gökoluk mevkinde dün meydana gelen olayda mantar toplamak isteyen 86 yaşındaki Mustafa A., dengesini kaybederek yaklaşık 40 metrelik uçurumdan yuvarlandı.

Mantar toplarken uçurumdan yuvarlanan yaşlı şahıs, 14 saat sonra kurtarıldı

Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde mantar toplarken uçurumdan yuvarlanan 86 yaşındaki şahıs, 14 saat süren operasyonun ardından yaralı olarak kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Aksu vadisi Gökoluk mevkinde dün meydana gelen olayda mantar toplamak isteyen 86 yaşındaki Mustafa A., dengesini kaybederek yaklaşık 40 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Köylüler tarafından durumun bildirilmesi üzerine olay yerine AFAD, jandarma, UMKE ekipleri sevk edildi. Arazi koşulları, uçurumun çok dik olması ve zeminin karlı olması çalışmaları olumsuz etkiledi. Ekipler, yaşlı şahsı hayatta tutabilmek için gece boyunca yoğun uğraş verirken, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte çalışmalar daha da hızlandı. AFAD ekipleri öncülüğünde kurulan istasyonlar ile vatandaşların da katılımıyla yapılan çalışmalar sonrası Mustafa A., mahsur kaldığı yerden kurtarıldı. Yaklaşık 14 saat süren operasyonun ardından ilk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan Mustafa A., daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Mustafa A.’nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Mantar toplarken uçurumdan yuvarlanan yaşlı şahıs, 14 saat sonra kurtarıldı

Mantar toplarken uçurumdan yuvarlanan yaşlı şahıs, 14 saat sonra kurtarıldı

Mantar toplarken uçurumdan yuvarlanan yaşlı şahıs, 14 saat sonra kurtarıldı

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