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  4. Mantar üreticisi kadını domuz bağıyla bağlayıp, vahşice öldürmüşlerdi! Cinayete ilişkin yeni detay... Bu bahaneyle evine girmişler

Mantar üreticisi kadını domuz bağıyla bağlayıp, vahşice öldürmüşlerdi! Cinayete ilişkin yeni detay... Bu bahaneyle evine girmişler

25.10.2024 14:34
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Yalova’nın Çiftlikköy ilçesinde mantar üretim tesisi bulunan kadın girişimci Canan Cerit, evinde yabancı uyruklu çalışanları tarafından önce domuz bağıyla bağlandı sonrasında da boğularak vahşice öldürülmüştü. Cerit'in ölümüne yönelik yeni bulgular da ortaya çıktı. Kadının bazı günler çalışanları ile evinde kahvaltı yaptığı, olay günü de şüphelilerin kahvaltı yapma bahanesiyle eve geldiği belirtildi. Şüphelilerin İran'a kaçmış olabileceği değerlendiriliyor.

Mantar üreticisi kadını domuz bağıyla bağlayıp, vahşice öldürmüşlerdi! Cinayete ilişkin yeni detay... Bu bahaneyle evine girmişler

Olay, 23 Ekim tarihinde sabah saatlerinde Çiftlikköy ilçesi Sultaniye Mahallesi'nde meydana geldi. Mantar üretimi yapan iş kadını Canan Cerit'ten haber alamayan yakınları, polise haber verdi.

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ELLERİ VE AYAKLARI ARKADAN HALATLA BAĞLANMIŞ

İhbar üzerine kadının 4 katlı binanın 2’nci katındaki evine polis ve sağlık görevlileri sevk edildi. Ekipler, Cerit’i yerde elleri ve ayakları arkadan halatla bağlanmış ve yüzüstü yatar halde buldu.

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BOĞAZINA BAĞLI ŞEKİLDE HAVLU BULUNDU

Canan Cerit’in boğazında bağlı halde bir havlu bulunurken, ağzının da kapatılıp, boğularak öldürüldüğü belirlendi.

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İRAN UYRUKLU ÇALIŞANLARI TARAFINDAN ÖLDÜRÜLMÜŞ OLABİLECEĞİ DÜŞÜNÜLÜYOR

Cerit’in yanında çalışan İran uyruklu 1'i kadın 3 kişi tarafından öldürülüp değerli eşya ve paraların çalındığı iddia edildi.

EVE KAHVALTI YAPMA BAHANESİYLE GELMİŞLER

Canan Cerit’in haftanın bazı günlerinde, çalışanlarıyla evinde kahvaltı yaptıktan sonra iş yerine geçtiği ve olay günü de şüphelilerin eve kahvaltı yapma bahanesiyle geldiği belirtildi.

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ŞÜPHELİLERİN İRAN'A KAÇMIŞ OLABİLECEĞİ DEĞERLENDİRİLİYOR

Adli Tıp Kurumu'nda otopsisi yapılan Canan Cerit'in cenazesi, dün Termal ilçesinde bulunan Gökçedere Merkez Nur Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Termal İlçe Mezarlığı’nda defnedildi. Şüphelilerin İran'a kaçmış olabileceği değerlendirilirken, soruşturma sürüyor.

(DHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Yalova İran mantar Kadın
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