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Mantar zehirlenmelerine karşı kritik uyarı: Ölümle sonuçlanabilir! İlk 24 saat için bu belirtilere dikkat

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
05.11.2024 11:17
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Bolu’da yağışların etkisiyle ormanlarda bollaşan mantarlar ve buna bağlı olarak artan mantar zehirlenmelerine karşı, Uzm. Dr. Filiz Bolu, “Mantar zehirlenmesi sonucunda sinir sistemi, karaciğer, böbrek fonksiyonları etkilenebilmekte ve zehirlenmeler ölümle sonuçlanabilmektedir” dedi.

Mantar zehirlenmelerine karşı kritik uyarı: Ölümle sonuçlanabilir! İlk 24 saat için bu belirtilere dikkat

Bolu’da son günlerde etkili olan yağışlı havalar sebebiyle ormanlarda mantar bolluğu yaşanıyor. Mantar bolluğu nedeniyle vatandaşlar ormanlarda topladığı mantarlara bağlı olarak mantar zehirlenmeleri de arttı. Hastanede artan mantar zehirlenme vakalarına karşı Bolu İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığında görevli Uzm. Dr. Filiz Bolu, uyarılarda bulundu. Filiz Bolu, mantar zehirlenmelerinin doğal alanlarda yetişen ve yapısında zehirli madde bulunan mantarların tüketilmesi sonucu ortaya çıkan bir durum olduğunu söyledi.

"ZEHİRLENMELER ÖLÜMLE SONUÇLANABİLMEKTEDİR"

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Zehirlenmelerin ölümle sonuçlanabileceğini ifade eden Uzm. Dr. Bolu, “Mantarın türü, içerdiği toksin ve tüketilen miktara göre zehirlenmenin şiddeti değişmektedir. Mantar tüketimi sonrası, ekseriyâ ilk 24 saat içinde; bulantı, kusma, ishal, sersemlik, uyku hali, tansiyon düşüklüğü, bulanık görme, yüzde ve boyunda kızarma, ağızda metalik tat, ateş, çarpıntı, karın ağrısı gibi belirtiler gözlenmektedir. Mantar zehirlenmesi sonucunda sinir sistemi, karaciğer, böbrek fonksiyonları etkilenebilmekte ve zehirlenmeler ölümle sonuçlanabilmektedir” dedi.

"ETİKETLERİN OLUP OLMADIĞINA DİKKAT EDİLMELİDİR"

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Mantar zehirlenmelerinden korunmanın en önemli yolunun, doğada yetişen mantarların tüketilmemesi olduğunu belirten Uzm. Dr. Filiz Bolu, “Bunların yerine kültür mantarları tercih edilebilir. Kültür mantarı alırken de ambalajlı olanlar tercih edilmeli ve ambalajda tüketiciyi bilgilendiren etiketlerin olup olmadığına dikkat edilmelidir. Kültür mantarlarının dahi yetiştiği ortamların bazı mikroorganizmalar barındırabileceği ve mikroorganizma bulaşmış mantarların tüketilmesi ile mide ve bağırsak şikayetlerinin gelişebileceği unutulmamalıdır. Doğada yetişen mantarların yenmesi halinde ise, zehirlenme belirtileri ortaya çıktığında vakit kaybetmeden en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır. Kişi hastaneye başvururken, eğer varsa yediği mantardan bir miktar götürmesi toksin hakkında hekime bilgi verecektir” diye konuştu.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
mantar
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