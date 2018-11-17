HABER

Mantardan zehirlenen 107 yaşındaki Eşe nine hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.11.2018 16:10 | Son Güncelleme

MERSİN'in Erdemli ilçesinde yediği mantardan zehirlenen 6 çocuk ve 25 torunu bulunan 107 yaşındaki Eşe Uslu, hayatını kaybetti.

MERSİN'in Erdemli ilçesinde yediği mantardan zehirlenen 6 çocuk ve 25 torunu bulunan 107 yaşındaki Eşe Uslu, hayatını kaybetti.

Erdemli ilçe merkezinde kızıyla birlikte yaşayan Eşe Uslu, kızı, damadı ve torunu ile birlikte ilçenin kuzeyindeki Harfilli Mahallesi'nden topladıkları mantardan yapılan yemeği akşam yedi. Yemeğin ardından rahatsızlanan aile bireyleri, ambulansla Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, ilk müdahalelerinin ardından da Mersin Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak Eşe Uslu, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Eşe Uslu'nun kızı, damadı ve torununun ise tedavilerinin sürdüğü belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------------
-Erdemli Devlet Hastanesi Tabela ve dış görüntüsü
-Ambulans acil kapısına yanaşırken
-Harfilli Mahallesinden Ahmet Doğaner ile Eşe Uslu Hakkında röportaj
-Vatandaş mantar toplarken.
-Eşe Uslu Görüntüsü

Haber-Kamera:Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ (Mersin), (DHA)

Lisede cinsel ilişki skandalı! Öğretmen, iki öğrencisiyle...Lisede cinsel ilişki skandalı! Öğretmen, iki öğrencisiyle...
Müftü uyardı, temel atma töreninde kurban kesilmediMüftü uyardı, temel atma töreninde kurban kesilmedi
Aziz Kocaoğlu’ndan ağaç dikim töreninde seçim mesajıAziz Kocaoğlu’ndan ağaç dikim töreninde seçim mesajı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Emniyet müdürü, kızına ceza yazan polisi yanına çağırıp öyle bir şey yaptı ki...

Emniyet müdürü, kızına ceza yazan polisi yanına çağırıp öyle bir şey yaptı ki...

Meteoroloji 17 Kasım Cumartesi hava durumu uyarısı! Sağanak ve kar yağışına dikkat!

Meteoroloji 17 Kasım Cumartesi hava durumu uyarısı! Sağanak ve kar yağışına dikkat!

'Büyüğümdür 'olmaz' diyemedim'

'Büyüğümdür 'olmaz' diyemedim'

Müslüm Gürses'in kardeşini babası mı öldürdü?

Müslüm Gürses'in kardeşini babası mı öldürdü?

Sabah ezanı ve namazı vakti değişti! 19 Kasım'dan itibaren uygulanacak

Sabah ezanı ve namazı vakti değişti! 19 Kasım'dan itibaren uygulanacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan ters köşe yapabilir! Son Mart 2019 seçim anketi sonucunda sürpriz isim

Cumhurbaşkanı Erdoğan ters köşe yapabilir! Son Mart 2019 seçim anketi sonucunda sürpriz isim

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dikkat çeken seçim tahmini! AK Parti için gündemi sarsacak iddia!

Dikkat çeken seçim tahmini! AK Parti için gündemi sarsacak iddia!

Mersin Narenciye Festivali ile renkleniyor

Mersin Narenciye Festivali ile renkleniyor

Doğu'da kar esareti başladı

Doğu'da kar esareti başladı

Betül Tanbay serbest bırakıldı

Betül Tanbay serbest bırakıldı

Türkiye'de ilk kez uygulanacak sistem Esenboğa'da başlıyor

Türkiye'de ilk kez uygulanacak sistem Esenboğa'da başlıyor

ABD Büyükelçiliği'nden gözaltına alınan akademisyenlerle ilgili açıklama

ABD Büyükelçiliği'nden gözaltına alınan akademisyenlerle ilgili açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.