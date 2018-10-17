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Mantardan zehirlenen 12 kişiden biri öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 17.10.2018 21:43 | Son Güncelleme

KARAMAN'da, 1-17 Ekim tarihleri arasında araziden toplayıp yedikleri mantardan zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye başvuran 12 kişiden 1'i hayatını kaybetti, 4'ü ilk tedavisinin ardından taburcu edildi, diğer 7 kişinin tedavisi ise sürüyor.  Kentte son günlerde yağmur yağışlarının ardından araziden mantar toplayıp yiyen vatandaşlar, zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu.

Mantardan zehirlenen 12 kişiden biri öldü

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)- KARAMAN'da, 1-17 Ekim tarihleri arasında araziden toplayıp yedikleri mantardan zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye başvuran 12 kişiden 1'i hayatını kaybetti, 4'ü ilk tedavisinin ardından taburcu edildi, diğer 7 kişinin tedavisi ise sürüyor.
Kentte son günlerde yağmur yağışlarının ardından araziden mantar toplayıp yiyen vatandaşlar, zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu. Hastaneye başvuran 12 kişiden Dudu Akın (66), kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Dudu Akın'ın cenazesi bugün Yeşil Cami'de kılınan cenaze namazı sonrası şehir mezarlığına defnedildi.
İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Arslan, 1-17 Ekim tarihleri arasında 12 kişinin mantar zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurduğunu belirtti. Arslan, şunları söyledi:
''Karaman Devlet Hastanesi'ne mantar zehirlenmesi şüphesiyle toplam 12 hasta başvurmuş, bu hastalardan 4 tanesi ayaktan takip edilerek taburcu edilmiştir. Diğer 8 hasta ise ilimiz ve çevre illerde tedavi altına alınmıştır. Konya iline sevk edilen 1 hastamız maalesef hayatını kaybetmiştir. Doğal alanlarda yetişen ve yapısında zehirli madde bulunan şapkalı mantarların taze, kurutulmuş veya konserve olarak çiğ veya pişirilerek yenmesi sonucunda gelişen ve ölümle de sonuçlanabilen ciddi bir zehirlenmedir.''
Mantar zehirlenmelerinin özellikle ilkbahar ve sonbahar aylarında yağışların bol olduğu mevsimlerde görüldüğünü ifade eden Arslan, ''Ülkemizde doğal alanlarda yetişen zehirli mantarların da bulunduğu unutulmamalıdır. Zehirli mantarların tadı yenilebilen mantarlarınkinden farklı değildir. Rengi, kokusu ve tadı ile bir mantarın zehirli olup olmadığı anlaşılamamaktadır. Bu nedenlerle zehirli ve yenilebilen mantarları birbirinden ayırt etmek çok zor olduğundan yabani mantarlar toplanıp yenilmemelidir” dedi.

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Mantardan zehirlenen 12 kişiden biri öldüMantardan zehirlenen 12 kişiden biri öldüMantardan zehirlenen 12 kişiden biri öldü

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