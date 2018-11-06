Mantardan zehirlenen baba öldü, oğlu yoğun bakımda

Osman SAK/BÜYÜKORHAN (Bursa), (DHA)- BURSA'nın Büyükorhan ilçesinde ormandan topladıkları mantarı yiyen Ali Oğur (76) ve oğlu Mehmet Oğur (53) zehirlendi. Ali Oğur kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi, oğlu Mehmet Oğur'un ise yoğun bakımda tedavisi sürüyor.

Olay, geçen cumartesi akşamı Sarnıç Mahallesi'nde meydana geldi. Ali Oğur ile oğlu Mehmet Oğur ormandan topladıkları mantarları yedi. Bir süre sonra yedikleri mantardan zehirlenen baba ile oğlu fenalaştı. Ali Oğur ve Mehmet Oğur, haber verilmesi üzerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Büyükorhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, oradan da Bursa Çekirge Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Ali Oğur, yapılan tüm müdahalelere rağmen tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Mehmet Oğur'un sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

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